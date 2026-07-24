UGT denuncia "falta de personal" en las oficinas comarcales agrarias de Cantabria

Imagen de una oficina comarcal agraria en Cantabria - UGT

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de la Federación UGT Servicios Públicos en el Gobierno de Cantabria ha denunciado la "falta de personal" de las oficinas comarcales agrarias dependientes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.

El sindicato, que viene reclamando la modificación de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la especialización del personal que atiende a los ganaderos de la región, ha advertido en un comunicado que, "lejos de solucionarse, se está produciendo un retroceso constante porque hay falta de personal hasta en lo esencial".

En este sentido, UGT afirmado que "el personal técnico existente no llega a la mitad de las plazas teóricas, faltan agentes de apoyo y no hay jefes en la mitad de las oficinas".

En este sentido, ha resaltado que esta falta de personal afecta directamente a la atención al ciudadano, tanto la presencial como la telefónica o digital.

"Las oficinas comarcales informan, asesoran, facilitan las gestiones para el acceso a servicios y gestionan las ayudas de la PAC con dificultades complejas", ha explicado UGT.

A su juicio, esta escasa plantilla de las oficinas comarcales muestra que la apuesta del Gobierno por el mantenimiento y apoyo al sector primario "se queda en buenas palabras y no en hechos".

Para la sección sindical de UGT en el Gobierno de Cantabria, el mundo rural necesita una "revitalización de inversiones" que pasa por dotar a las oficinas comarcales agrarias del personal técnico necesario para acompañar a los cada vez menos ciudadanos que trabajan el campo y que contribuyen al mantenimiento de la tradición rural y a una gestión forestal "más necesaria que nunca con el cambio climático presente".

El sindicato ha insistido en reivindicar para el personal de las oficinas comarcales agrarias cántabra "una estructura especializada acorde a los nuevos tiempos con demandas exigentes".

"O se refuerzan del personal técnico al que la ciudadanía tiene derecho o volverá a hacerse realidad la odiada frase en ventanilla de vuelva usted mañana, o al otro o al siguiente, a ver si encuentra aquí quien lo cuide, informe y asesore", ha sentenciado.