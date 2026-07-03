UGT denuncia el "fracaso" del modelo de inclusión educativa en Cantabria y sus consecuencias para profesores y alumnos

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SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha calificado de "fracaso" la actual implantación del modelo de inclusión educativa en Cantabria, tras mostrar su "profunda preocupación" por los efectos que tendrá tanto en el profesorado como en el alumnado.

En un comunicado, el secretario de UGT Enseñanza en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha criticado que "lejos de mejorar la atención al alumnado", la implantación del modelo de inclusión educativa está generando "importantes desequilibrios" en la organización de los centros, "una creciente sobrecarga burocrática" para el profesorado y "una merma en la calidad de la atención educativa".

"Hay que tener en cuenta que esta merma de la calidad educativa afecta a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que incide en el principio de equidad, pilar fundamental en la atención a la diversidad desde su nacimiento con la LOGSE en las sucesivas leyes orgánicas hasta actual LOMLOE", ha enfatizado el responsable de UGT Enseñanza en Cantabria.

Para el sindicalista la inclusión educativa debe sustentarse en recursos suficientes, planificación y una atención ajustada a las necesidades reales e individualizadas el alumnado, pero la aplicación del actual modelo "está provocando efectos contrarios a los que dice y anuncia perseguir", a su juicio.

San Emeterio ha puesto como ejemplo la modificación de las funciones del profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), que se ve obligado a desarrollar gran parte de su labor dentro del aula de referencia y con el conjunto del grupo clase, "lo reduce drásticamente la atención individualizada que recibía el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo", ha explicado.

"Alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Trastorno del Espectro Autista, incluido el síndrome de Asperger, o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), entre otros, están dejando de recibir las sesiones individualizadas que hasta ahora resultaban fundamentales para su desarrollo académico, emocional y social", ha incidido San Emeterio.

Además ha indicado que las dos horas semanales de atención individualizada que muchos de estos estudiantes recibían "no suponían una medida segregadora", sino una herramienta "imprescindible" para dotarlos de estrategias, habilidades y recursos que posteriormente les permitieran participar con mayores garantías en su aula ordinaria y avanzar hacia una inclusión real y efectiva.

Según el sindicalista, la desaparición o reducción de estos apoyos específicos puede derivar en un empeoramiento del rendimiento académico, mayores dificultades de adaptación y una pérdida de oportunidades para un alumnado "que precisamente requiere una respuesta educativa más ajustada y especializada".

FUNCIONES AJENAS A LA ESPECIALIDAD

El responsable autonómico de UGT Enseñanza ha añadido a sus críticas "el creciente número" de plazas perfiladas y "la tendencia de muchos centros" a asignar al profesorado especialista funciones ajenas a su especialidad, "impidiendo que pueda desarrollar plenamente la docencia para la que ha sido formado y seleccionado".

"Numerosos maestros y maestras de especialidades como Música y Educación Física ven cómo sus horarios se completan con materias de otras áreas, mientras su propia especialidad queda infradotada", ha concretado San Emeterio, que considera que esta práctica tiene "consecuencias directas sobre la calidad educativa".

San Emeterio también ha rechazado que "a burocracia asociada a la gestión de los distintos programas europeos y proyectos implantados este curso está absorbiendo "una parte creciente del tiempo y del esfuerzo del profesorado con un horario insuficiente asignado a las coordinaciones".

Por ello, ha reclamado a la Consejería de Educación "una evaluación rigurosa y transparente" del actual modelo de inclusión educativa, la recuperación de los apoyos específicos e individualizados para el alumnado que así lo requiera y la reducción del número de plazas perfiladas cuando éstas supongan una merma injustificada de las plazas ordinarias.

Además, ha considerado "obligado" la garantía de igualdad de oportunidades para el profesorado interino de todas las especialidades, la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de la carga burocrática asociada a los programas y proyectos educativos.