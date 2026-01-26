UGT denuncia "la progresiva privatización" de la FP de la rama sanitaria en Cantabria

Archivo - Cuidados.-ARCHIVO - FREEPIK - Archivo

El Sector de Enseñanza de la Federación UGT-Servicios Públicos de Cantabria ha denunciado este lunes "la progresiva privatización" de la oferta de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria, según un estudio elaborado por el propio sindicato.

Rechaza el "incesante" incremento de módulos profesionales de FP del sector sanitario en centros educativos concertados o privados cántabros, que ya cuentan con 22 de ellos (10 de grado medio y 12 de grado superior), en "detrimento" de una disminución de la oferta pública que ahora se limita a 12 (8 de grado medio y 4 de grado superior).

En un comunicado, el responsable de UGT-Enseñanza Pública en Cantabria, Jesús San Emeterio, ha criticado que hay "una privatización constante" de la FP en Cantabria y, especialmente, en la familia profesional de la Sanidad. "El incremento de la oferta de centros concertados y privados lo corrobora sin género de duda", ha advertido.

Así, ha dicho que "no es admisible que haya cinco ciclos formativos que no están presentes en la enseñanza pública y sí lo estén en privada o concertada", más aun cuando la familia sanitaria en la pública "necesita más plazas para absorber la demanda que genera, lo que provoca el lógico trasvase a las otras enseñanzas", ha lamentado. Asimismo, ha subrayado que "otro gran problema" a la escasez de plazas en los módulo de la enseñanza pública son las notas de corte, que en esta familia "superan el 7", ha subrayado.

"Ya de por sí es llamativo que recientemente se haya publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la autorización de la enseñanza virtual y de la presencial de dos turnos (matinal y vespertino) del ciclo formativo de grado superior de Prótesis Dentales a una empresa de enseñanza virtual de Santa Cruz de Bezana cuando ni siquiera funciona este ciclo en la enseñanza pública", ha matizado San Emeterio.

Por ello, ha dicho que esto "es un ejemplo de un atropello más al sistema educativo público de FP en una familia que está castigada por una oferta que no existe en la enseñanza pública pero sí figura en empresas privada", ha recalcado.

Por último, el sindicalista ha reclamado que los recursos "se destinen a la ampliación de los estudios de FP" de la rama sanitaria para que se incorporen nuevas enseñanzas en el sistema público y que sean "totalmente gratuitas para las familias", ha concluido.