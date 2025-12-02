UGT destaca que la subida del paro en noviembre reafirma una vez más la "gran estacionalidad" de la economía cántabra

Archivo - Oficina de empleo en Santander - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT considera que el aumento del desempleo en noviembre en Cantabria "vuelve a reafirmar la gran estacionalidad" de la economía regional y la dependencia del mercado laboral a determinadas actividades del sector servicios y, sobre todo, a la hostelería.

De hecho, ha subrayado que la hostelería "acapara una vez" más el aumento del paro, con 95 desempleados más en este sector, y la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social, con más de 1.100 menos en solo un mes (1.093 en el Régimen General y 49 en el de autónomos).

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, considera que todo ello habla "por sí solo de la gran dependencia" del mercado laboral de la comunidad autónoma a este sector de actividad y a los servicios en general.

"Es siempre la misma lectura porque mientras no cambiemos nuestro modelo productivo, excesivamente dependiente de los servicios y de determinadas actividades y épocas del año, se volverá a ver la misma realidad", ha indicado.

UGT: "CANTABRIA TIENE UN PROBLEMA DE CANTIDAD Y DE CALIDAD EN EL EMPLEO"

El responsable autonómico de Empleo de UGT considera que "Cantabria tiene un problema de cantidad y también de calidad de empleo" a la vista de la caída experimentada en la contratación y "muy especialmente" en la indefinida (-21% y 959 contratos menos que en octubre), "lo que incrementa todavía más la brecha con el resto del país".

"Teníamos como objetivo alcanzar el 30% de contratos indefinidos cuando en España están por encima del 41% y nos alejamos cada vez más de ello porque en lo que llevamos de año ni siquiera alcanzamos el 28% en los contratos acumulados de enero a noviembre y estamos a casi 14 puntos de la media española (41,52%)", ha comentado.

Así, cree que, además de "un cambio en el modelo productivo que mejore el empleo, también es importante reforzar políticas activas como la orientación e intermediación laboral dirigidas a colectivos concretos, menores de 30 años, mayores de 45 años y personas desempleadas de larga duración".

MENOS BRECHA EN COBERTURA

Como nota positiva, el secretario de Empleo de UGT Cantabria ha aludido a la reducción de la brecha que tiene que ver con la tasa de cobertura por desempleo.

En este sentido, ha resaltado que el porcentaje de personas desempleadas con una prestación (sin contar el colectivo de sin empleo anterior) es ya de un 76,28%, el más alto de la serie histórica (desde 2003) y ahora punto y medio inferior al de la media española (77,72%).

Sin embargo, ha advertido que "no podemos olvidarnos que todavía hay un 30% de personas desempleadas en Cantabria (más de 8.500) que no perciben prestación alguna y que todavía hay casi 28.000 personas que están en el paro".