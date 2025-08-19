UGT exige a distribuidoras de alimentación de Cantabria el descanso mínimo de 48 horas semanales para sus plantillas

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha exigido a las empresas de distribución de detallistas de alimentación y de productos para el hogar de Cantabria el descanso semanal mínimo de 48 horas semanales para la plantilla avalado por varias sentencias judiciales.

El sindicato ha indicado en un comunicado que ya ha planteado varios conflictos colectivos por el "incumplimiento" de este descanso semanal mínimo de las plantillas de empresas acogidas al convenio colectivo de Detallistas de Alimentación de Cantabria, como los supermercados Lupa, BM o PrimaPrix.

El secretario general de FeSMC-UGT en Cantabria, Jesús López Zubieta, ha subrayado que estas demandas por conflicto colectivo se asientan en sentencias judiciales tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la UE.

"Ya no es únicamente lo que digan las sentencias judiciales; consideramos que es un derecho más que justo un descanso semanal mínimo de 48 horas para trabajadoras y trabajadores que sufren doble precariedad: la salarial y la que provoca la parcialidad de sus jornadas de trabajo", ha agregado el sindicalista.

No obstante, ha trasladado la voluntad del sindicato de llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a los tribunales de justicia. "Esperamos poder llegar a un entendimiento, y más teniendo en cuenta que otras conocidas cadenas del sector ya reconocen este derecho en sus convenios propios", ha sentenciado.