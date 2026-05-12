UGT exige puestos "dignos y seguros" para el personal desplazado por el desmantelamiento de la Residencia

Archivo - Edificio de la antigua Residencia Cantabria al fondo de la imagen. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación UGT Servicios Públicos ha exigido a la Consejería de Salud del Gobierno regional "puestos de trabajo dignos y seguros" para el personal desplazado de la Gerencia por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria.

En un comunicado, el sindicato denuncia que el traslado del personal afectado de la sede de la Gerencia "se ha realizado de manera improvisada, desorganizada y sin planificación y en algunos casos en espacios que no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad y dignidad laboral".

A juicio de UGT, no se puede acometer la reubicación de los trabajadores "sin prever con antelación los espacios adecuados y, mucho menos, hacerlo sin ninguna planificación y en algunos en sótanos con humedades o en pasillos", tal y como indica el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona.

En su opinión, esta situación "pudiera ser comprensible si respondiera a un accidente o una emergencia", pero "no es el caso", ya que el Gobierno de Cantabria "lleva mucho tiempo anunciando el desmantelamiento de la Residencia", tiempo que a su juicio se debería haber empleado para "planificar y encontrar lugares de trabajo adecuados, seguros y dignos para el personal afectado".

El sindicalista señala que la Administración está "obligada a garantizar unas condiciones laborales adecuadas y a cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales".

Por ello, el responsable autonómico de Sanidad de UGT reclama que "a la mayor brevedad posible, se recoloque a todo el personal en aquellos puestos de trabajo que cumplan estrictamente con la normativa legal de prevención, garantizando espacios seguros tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología aplicada".

"No es de recibo que se instalen puestos de trabajo en los pasillos o en locales en verdaderas situaciones de hacinamiento en una situación que, insistimos, no responde a una emergencia", concluye Carmona.