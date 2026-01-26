UGT-FICA convoca este martes una concentración por el despido de un trabajador en la Central de Aguayo

Archivo - Central de Aguayo.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) ha convocado este martes, 27 de enero, a las 15.00 horas en la Central Hidroeléctrica de Aguayo Torina, una concentración de protesta por el despido de un trabajador de este centro de trabajo del Grupo Repsol Electricidad y Gas, que integra a cuatro empresas de la multinacional con una plantilla de un centenar de trabajadores en Cantabria.

Según señala el sindicato en nota de prensa, la movilización se extenderá a la misma hora en otros centros de trabajo del grupo empresarial distribuidos por la geografía española, en señal de solidaridad con el trabajador despedido, y "podría ser seguida de más acciones de protesta".

UGT-FICA reclama el despido nulo del trabajador de la Central Hidroeléctrica de Aguayo Torina en Bárcena de Pie de Concha e insiste "en que no puede haber más recortes de plantilla de los que ya se han hecho en su momento, y menos, cuando la carga de trabajo y las tareas a realizar no dejan de aumentar".

El sindicato reprocha a la empresa su "mala fe y nula voluntad negociadora" porque "solicitó desconvocar un paro horario coincidente con la concentración para negociar y, después de que desconvocara, se presentó en una mediación en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) que duró menos de cinco minutos porque dijo que no quería negociar".