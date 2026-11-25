Extinción de incendios en Cantabria en foto de archivo - UGT

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Medio Ambiente UGT en Verde inaugurará este jueves 26 de noviembre en Puente Viesgo una jornada técnica de dos días sobre la gestión forestal preventiva y social en Cantabria y su incidencia en un número creciente de incendios, que este año ya han arrasado más de 17.000 hectáreas en la región.

La jornada, con la colaboración con el Gobierno de Cantabria, se desarrollará íntegramente en el Gran Hotel Balneario y constará de ocho conferencias que serán impartidas por expertos de distintas entidades españolas especializadas en la gestión y en los incendios forestales, docentes universitarios vinculados a la biodiversidad y a la temática a analizar y profesionales del medio ambiente y de la extinción de incendios forestales.

El foro técnico se iniciará este jueves a las 9.30 horas con una conferencia del ingeniero de montes y jefe del Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria, Javier Espinosa; y se clausurará el viernes 27, a las 14 horas, tras otra ponencia de la técnica de UGT en Verde en Cantabria, Malena Díaz, de un estudio sobre la gestión forestal preventiva y social que da título a la jornada.

Díaz ha remarcado que analizar y seleccionar las medidas más adecuadas para la gestión forestal preventiva y social "siempre ha sido importante en todos los sentidos y cada vez lo es más porque los incendios forestales no cesan de crecer y, como nos ha aclarado un reciente estudio del Instituto Física de Cantabria (IFCA), lo van a seguir haciendo".

En relación a este estudio, que contempla que en un escenario de mayores emisiones prácticamente se va a doblar la duración de la estación de incendios en Cantabria, "obliga a adoptar medidas urgentes y de mucho calado", ha advertido la sindicalista.

Espinosa será el primer ponente de la jornada de UGT en Verde con la conferencia 'La perspectiva de los incendios forestales en Cantabria', que precederá a la titulada 'Nuevos escenarios de los incendios forestales: De lo global a lo regional', que será impartida a las 10.30 horas por Jorge García, coordinador de la Fundación Pau de Costa, una entidad catalana sin ánimo de lucro dedicada a la prevención, gestión y sensibilización sobre los incendios forestales.

A las 12 horas, el coordinador de proyectos del organismo transfronterizo de cooperación de España y Francia en el Pirineo central (Agrupación Europea de Cooperación Territorial Pirineos-Pyrénées), Santiago Fábregas, disertará sobre 'Los planes de autoprotección para incendios forestales en núcleos de población en zonas de montaña'.

Este primer día se cerrará con la conferencia 'La presencia del fuego en Cantabria: una aproximación desde la geohistoria ambiental', que será impartida por la profesora de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio y coordinadora del Área de Biodiversidad de la Universidad de Cantabria, Virginia Carracedo.

La segunda jornada comenzará a las 9.30 horas con la conferencia 'Gestión conjunta de los montes: de ayuntamientos y privados', a cargo del ingeniero de montes, profesor de Silvicultura de la Universidad de Lleida y coordinador del máster universitario MasterFuego, Domingo Molina, dedicado a la ciencia y gestión integral de los incendios forestales.

A las 10.30 horas está programada la conferencia 'Retos actuales y lecciones aprendidas en los incendios de interfaz urbano-forestal' que ofrecerá el consultor especializado, David Caballero, responsable de Incendios Forestales de Meteogrid, una empresa especializada en la meteorología aplicada y los sistemas de alerta temprana y gestión de los incendios forestales.

El bombero forestal y responsable del Área de Acción Climática y Transición Ecológica de UGT, Ángel Rubio, será el penúltimo conferenciante con una ponencia a las 12 horas sobre 'Afección climática en los sectores de atención a la emergencia'.

Por último, a las 13.00 horas, Malena Díaz será la encargada de la última cita técnica de la jornada previa al acto de clausura con un estudio sobre la gestión forestal preventiva y social en Cantabria.