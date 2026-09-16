UGT pide investigar "presuntas irregularidades" en un proceso selectivo de la Sociedad Regional de Educación

Sociedad Regional de Educación - SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado "una sucesión de posibles irregularidades" en el proceso de selección convocado por la Sociedad Regional de Educación para cubrir seis plazas de Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI) y crear una bolsa de empleo, por lo que ha pedido una investigación.

Inscripciones únicamente presenciales, dificultades para reclamar, diferencias en las preguntas anuladas dependiendo del aula y una denuncia sobre la posible interferencia de un alto cargo son algunas de las cuestiones que el sindicato considera necesario esclarecer.

El sindicato ha informado este miércoles en un comunicado que la prueba se celebró el 5 de septiembre, "pero las quejas comenzaron antes".

En este sentido, ha precisado que los aspirantes tuvieron que desplazarse físicamente hasta la sede para inscribirse, sin posibilidad de realizar el trámite electrónicamente (la SRE no dispone de sede electrónica) y con un pantallazo del móvil personal de cada candidato como prueba de inscripción.

Además, durante el examen, ha continuado UGT, no recibieron una copia de la prueba realizada, lo que posteriormente dificultó comprobar las respuestas y formular alegaciones; autocopia de las respuestas que se entregan en todos los procesos selectivos de la Administración general.

A ello se suma una cuestión que el sindicato considera especialmente preocupante, ya que ha recibido quejas indicando que el número de preguntas anuladas de reserva el mismo día del examen habría sido diferente según el aula en la que realizaron la prueba los participantes, puesto que "en unas aulas dijeron dos, en otras una".

Por ello, UGT ha exigido que la empresa explique y documente qué ocurrió y garantice que todos los aspirantes fueron evaluadas en igualdad de condiciones.

Las dificultades continuaron durante las reclamaciones. El plazo para alegar fue de cinco días naturales -incluido un sábado- y las alegaciones tuvieron que presentarse nuevamente de manera presencial (la SRE no abre al público los sábados). Para UGT, estas condiciones "dificultaron innecesariamente el derecho de los participantes a revisar y reclamar el examen".

A estas incidencias se añade la comunicación a esta organización sindical de "una posible injerencia de un alto cargo en el proceso selectivo". "UGT no prejuzga responsabilidades, pero considera imprescindible investigar lo ocurrido y determinar si existió alguna actuación que pudiera haber afectado a la independencia, imparcialidad u objetividad de la selección".

El sindicato, que ya trasladó algunos de estos hechos a la empresa en la reunión mantenida con el comité el 7 de septiembre, reclama ahora una revisión integral del proceso antes de que sus resultados y la bolsa de empleo queden definitivamente consolidados, así como "explicaciones claras" sobre las incidencias detectadas.

Al respecto ha advertido que si no obtiene respuestas satisfactorias, ejercerá las acciones administrativas y judiciales que correspondan para defender los derechos de los participantes.

"Desde UGT consideramos que es esencial que el Consejo de Administración de esta empresa pública se reúna en sesión extraordinaria y acuerde el encargo de una auditoría externa de todo el proceso que aclare lo trasladado", ha manifestado, subrayando que "la transparencia y la igualdad no son opcionales en un proceso selectivo: son garantías constitucionales y legales que deben cumplirse en todas y cada una de sus fases".