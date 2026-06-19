UGT pide nuevos trenes para la línea a Valladolid y acabar con los límites de velocidad en la de Bilbao

Archivo - Un tren llega a Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado este viernes en la reunión de la Mesa del Ferrocarril la necesidad de modernizar la flota de los trenes de la línea con destino a Valladolid y de acabar también con los límites de velocidad que se impusieron en la Santander-Bilbao de forma temporal y que ahora "parece que se han convertido en definitivos".

Según ha planteado Óscar Martín, presidente del comité de empresa de RENFE en Cantabria y portavoz de UGT en el foro institucional ferroviario presidido por el consejero de Fomento, con competencias en Transportes, Roberto Media, estas medidas son "imprescindibles" para frenar y reducir el "aumento incesante de los tiempos de viaje y los retrasos diarios" en los servicios de media distancia con destino a la ciudad castellana y a la bilbaína.

TRENES DE CASI 50 AÑOS EN LA LÍNEA CON VALLADOLID

En relación a la línea con Valladolid, Martín ha lamentado que haya sido infructuosa la petición de que se sustituyan los viejos trenes UT 470, de casi 50 años de antigüedad, por los de la nueva serie 449.

Según ha dicho, éstos "no terminan de llegar, pese a que Renfe formó a los maquinistas para trabajar con ellos". "Con el paso del tiempo se está perdiendo la habilitación adquirida", ha añadido.

En su exposición, de la que UGT ha informado en un comunicado, Martín ha indicado que el aumento de los tiempos de viaje y los trasbordos por las obras del AVE simplemente han agravado "la situación penosa" que padecen a diario los viajeros y los trabajadores por un material ferroviario "viejo y con numerosas averías" y que "necesita ser actualizado".

A ello se unen unos trasbordos que se realizan en una estación de Frómista en Palencia que ya estaba cerrada y en la que solo hay una marquesina tipo parada de autobús para que los viajeros esperen al autocar o al tren llueva o haga sol y con las altas temperaturas propias del verano.

"En esta estación no hay siquiera cuarto de baño y durante la espera algunos viajeros se ven obligados a hacer sus necesidades en mitad de la campiña castellana", ha lamentado.

LIMITACIONES DE VELOCIDAD EN LA DE BILBAO

En referencia al servicio ferroviario de media distancia con Bilbao, Martín ha advertido de que se producen "retrasos a diario" debido a las limitaciones de velocidad temporales impuestas por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), "que parece que han dejado de ser temporales y han pasado a ser definitivas".

"Habrá que preguntarse cuándo una limitación que es temporal deja de serlo y por qué no se toman medidas para eliminarlas", ha comentado el sindicalista tras criticar que "la cuestión es que los viajeros pierden los enlaces con el plan alternativo de transportes de Orejo a Astillero y no se cumple nunca el horario establecido".

OTROS ASUNTOS

El sindicalista también ha mostrado su preocupación por el Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de RENFE en Cantabria, encargado de la operativa, las emergencias y las incidencias de los servicios ferroviarios de cercanías y de media distancia.

"RENFE no ha sacado ni una sola plaza para la CGO de Cantabria en las convocatorias internas de traslados y ascensos, se van a producir bajas por jubilación y no parece tener el más mínimo interés en cubrirlas", ha criticado Martín, que ha denunciado que la plantilla actual se encuentra "al límite".

De hecho, ha indicado que la situación llega a tal punto que en algunos turnos, por falta de personal, se ha tenido que desviar la operativa al centro de gestión de operaciones de Asturias".

En este sentido, ha preguntado a los asistentes a la Mesa del Ferrocarril si se va a permitir que la operativa del servicio de cercanías y de media distancia de Cantabria se centralice en Asturias.