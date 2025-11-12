UGT pide al SCS que aclare las insinuaciones de reducciones de jornada de médicos para trabajar en la privada

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha reclamado al Servicio Cántabro de Salud (SCS) y al consejero del ramo, César Pascual, que aclare las recientes insinuaciones que apuntan a que personal médico de la sanidad pública solicita reducciones de jornada para trabajar en la privada.

El sindicato ha mostrado su preocupación por este asunto tras las insinuaciones que hizo en el Pleno del Parlamento el lunes del diputado socialista Raúl Pesquera, que apuntó la existencia de profesionales que piden reducciones "para irse a la privada" y exigió al consejero controlar que quienes lo soliciten lo hagan para el cuidando de hijos o mayores.

Para UGT, estas afirmaciones "suponen un ataque directo a la profesionalidad y compromiso del personal sanitario que sostiene, día a día, el sistema público de salud en Cantabria", y ha recalcado que la concesión o no de las reducciones de jornada "depende exclusivamente SCS, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales".

Por ello, ha exigido al SCS y a la Consejería de Sanidad que aclaren públicamente qué mecanismos de control y verificación se aplican en la concesión de estos permisos, qué seguimiento o supervisión realiza la Administración para garantizar que se cumple la finalidad para la que se otorgan y qué medidas piensan adoptar "para proteger la imagen y reputación de los profesionales que se ven injustamente cuestionados".

Para el sindicato, "el personal sanitario de Cantabria ha demostrado sobradamente su compromiso con la sanidad pública, incluso en los momentos más duros, y no merece ser objeto de insinuaciones que siembran la duda sobre su ética profesional".

Por ello, considera "obligado" que el Servicio Cántabro de Salud "se pronuncie de manera clara y responsable y presente datos objetivos y verificables siempre dentro del marco de la Ley de Protección de Datos".

El sindicato insta a informar del número real de profesionales que tienen autorizada la compatibilidad entre la actividad pública y privada y cuántos de esos profesionales tienen concedida una reducción de jornada por motivos personales o familiares.

"Estos datos, que el propio SCS tiene registrados, permitirían demostrar de forma transparente que las acusaciones vertidas son infundadas y ajenas a la realidad del funcionamiento del sistema sanitario cántabro", ha agregado UGT-Sanidad en un comunicado.

El sindicato ha advertido, además, que "este tipo de declaraciones perjudican gravemente a los servicios públicos, alimentando discursos populistas que erosionan la confianza ciudadana en el sistema sanitario y en sus profesionales".

"Frente a ello, defendemos que la única vía responsable es la transparencia y el rigor, rebatir los bulos y respaldar la gestión pública con datos verificables, para salvaguardar y fortalecer lo público, que es patrimonio de toda la sociedad", ha concluido UGT-Sanidad.