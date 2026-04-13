UGT reafirma la huelga en comercio textil tras no aceptarse en el ORECLA la exclusión de Cantabria del convenio estatal

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SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha reafirmado este lunes la convocatoria de huelga general en el comercio textil para este viernes 17, tras no excluirse a Cantabria del convenio colectivo estatal en una mediación que ha concluido sin avenencia en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).

UGT insiste en su rechazo a un convenio colectivo estatal de Grandes Cadenas de Comercio Textil y Calzado que, en su opinión, "fulminará buena parte de los derechos y condiciones laborales de las plantillas en Cantabria, estableciendo salarios mucho más bajos para las nuevas contrataciones".

El sindicato, que se opuso a este acuerdo estatal suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO, aclara que este convenio "podrá llegar a mejorar las condiciones laborales en algunos territorios pero en Cantabria supone un paso atrás incuestionable: mucha más precariedad laboral y una clara discriminación respecto al País Vasco, donde se van a mantener sus convenios colectivos provinciales".

"No entendemos por qué CCOO, que se comprometió hace unas semanas a que el convenio estatal no perjudicara a las trabajadoras del sector en Cantabria, defiende ahora todo lo contrario", ha agregado UGT tras una sesión en el ORECLA que ha contado con la presencia del sindicato USO y la asociación patronal de Comercio Textil de Cantabria integrada en COERCAN, según ha informado el sindicato en un comunicado.

La huelga general convocada por UGT en el comercio textil este 17 de abril afectará a más de 3.000 trabajadoras y coincidirá con movilizaciones por todo el país por el mismo motivo.

En Cantabria, UGT ha convocado el 17 de abril en coincidencia con el paro de 24 horas concentraciones de protesta frente a las grandes cadenas de comercio textil que operan en la región; en concreto frente al establecimiento principal de Zara en Santander, a las 11 horas; y en las puertas de Valle Real, a las 18 horas.