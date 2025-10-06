UGT rechaza la externalización de mamografías y pide soluciones para 3.900 mujeres que esperan diagnóstico

Critica que Salud descarte plazas MIR "cuando deniega permisos" y no cubre bajas por "falta de personal"

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha rechazado la externalización de mamografías del Servicio Cántabro de Salud (sCS), y su derivación a la sanidad privada "por una falta de personal y de recursos propios", y ha pedido soluciones para 3.900 mujeres que siguen esperando el resultado de sus pruebas.

Así lo ha indicado después de que la semana pasada se conociera que la Consejería de Salud había encargado al hospital Santa Clotilde la lectura de un millar de las mamografías realizadas y pendientes de analizar por acumulación de pruebas.

Tras ello, UGT ha instado en un comunicado a reforzar "un servicio sanitario público esencial" y a adoptar "lo antes posible" las medidas que sean necesarias para que "estas mujeres puedan tener cuanto antes los resultados por si alguna de ella requiere de un tratamiento inmediato o urgente".

El sindicato ha defendido que el objetivo es "una sanidad pública y de calidad para toda la ciudadanía de Cantabria sin necesidad de externalizar ningún servicio que nos termine llevando a la privatización".

Para ello, ha reivindicado que habrá que tomar las medidas necesarias con la dotación correspondiente de recursos.

Por otro lado, el Sector de Sanidad de UGT ha afirmado que "no se entiende" que el consejero del ramo, César Pascual (PP), haya rechazado plazas de Médico Interno Residente (MIR) de Urgencias y Emergencias afirmando que hay "excedente" de especialistas "cuando, según el sindicato, "la realidad es que no se conceden los permisos solicitados por el personal médico ni se cubren las bajas por incapacidad temporal (IT) de los servicios de urgencia porque el Servicio Cántabro de Salud los deniega con el argumento de que hay falta de personal".