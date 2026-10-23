UGT reclama actualizar la adaptación de los puestos de trabajo a la nueva realidad laboral

Jornada Salud Laboral de UGT en Campoo - UGT

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Cantabria ha reclamado reforzar la adaptación del puesto de trabajo a la persona estipulada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales teniendo en cuenta las nuevas realidades del mundo laboral. Es uno de los principios fundamentales de la prevención y está directamente relacionado con una mayor o menor accidentalidad laboral y riesgos para la salud, pues "se están incrementando significativamente las enfermedades por contingencias comunes porque "no se reconoce su origen laboral".

Así lo ha afirmado la responsable de Salud Laboral del sindicato, Lara Pérez Camino, en la vigésimo sexta edición de la jornada anual de salud laboral de UGT en Campoo, que se ha celebrado en La Casona de Reinosa con la adaptación del puesto de trabajo a la persona como principal tema de análisis.

En este veterano foro de UGT en la comarca campurriana también se ha tratado la situación actual de la prevención de riesgos laborales en la región, donde el número de accidentes de trabajo con baja sigue aumentando este año en comparación con el pasado, con la "demoledora" cifra de una docena de muertes en el ámbito laboral pendiente de confirmación oficial hasta el pasado mes de septiembre, de personas que "han fallecido por el simple motivo de ir a trabajar y ganarse la vida".

En relación a la adaptación del puesto de trabajo a la persona, la sindicalista ha avisado que "si no se acomete adecuadamente, se generan accidentes, lesiones y enfermedades en el trabajo que en su mayor parte terminan en contingencias comunes, sin reconocimiento de su origen laboral y sin que se puedan corregir con medidas preventivas".

Por eso, la responsable de UGT Salud Laboral en Cantabria ha apelado a actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "En gran medida ya se habían negociado y acordado medidas para mejorar aspectos relevantes de la adaptación en un anteproyecto de nueva ley que se ha quedado aparcado por la situación política actual y la negativa de la patronal", ha lamentado.

En este sentido, Pérez ha asegurado que UGT seguirá trabajando en mejorar la adaptación del puesto a la persona, como por ejemplo en concretar y ampliar mucho más en ámbitos relevantes para esta materia, abordando los retos de la digitalización, las nuevas formas de trabajo o el propio cambio climático.

"Hay muchos aspectos en este sentido que requieren una reconsideración; desde la escasa perspectiva de género de las medidas actuales de adaptación o cuestiones tan relevantes como la salud mental, los riesgos psicosociales, la reincorporación al trabajo tras un proceso de cáncer u otra enfermedad grave o la edad en una población trabajadora cuya edad media no deja de crecer", ha indicado.

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.

La jornada de salud laboral UGT en Campoo ha comenzado con una mesa técnica que ha repasado la situación actual de la prevención de riesgos laborales en Cantabria, tras un acto inaugural en el que han intervenido el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín; y la secretaria comarcal de UGT, Sara Gutiérrez.

En el primer foro técnico sobre la situación de la prevención de riesgos laborales en Cantabria, el subdirector del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), José Manuel Callejo, ha destacado la importancia de unas buenas estadísticas: "Esos datos del daño del pasado pueden impedir el daño del futuro".

En esta primera mesa técnica también han participado Miguel Ángel Gálvez, director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria; José de las Morenas, coordinador confederal de Salud Laboral de UGT.

El primero ha destacado igualmente la relevancia de una evaluación de riesgos, una planificación de la actividad preventiva y una formación bien realizadas y acordes a la actividad desarrollada, pues son "herramientas fundamentales que redundan en mejores resultados de siniestralidad".

Por su parte, el coordinador confederal de Salud Laboral de UGT ha aludido al anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos Laborales: "Hemos estado 19 meses negociando la reforma de la normativa para adaptarla a la realidad actual del mundo laboral, pero todo se ha visto afectado la situación política compleja actual", se ha quejado.

ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS.

La segunda mesa técnica se ha centrado en el tema principal de la XXVI jornada anual de Salud Laboral de UGT en Campoo: la adaptación de los puestos de trabajo a las condiciones físicas, psíquicas y de salud de las personas que los ocupan. En esta mesa han intervenido María Pérez, técnico de planificación preventiva del Servicio de Promoción y Planificación Preventiva; Ana Isabel Almendáriz, directora de la entidad de servicios de prevención ajeno Europreven; y Luis Salgado, responsable de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria.

La jornada, que ha destacado la importancia de ampliar, mejorar y adaptar esa adaptación a la nueva realidad laboral, ha sido clausurada por el secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández.