Archivo - Servicio de Urgencias de Valdecilla - JUANMA SERRANO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado este jueves a la empresa concesionaria del transporte sanitario del Servicio Cántabro de Salud (SCS) medidas urgentes para "garantizar la higiene de las bases y de las ambulancias y protocolos de seguridad ante situaciones de especial riesgo asistencial y laboral".

El sindicato exige "medios, productos, tiempos y personal necesarios" para la limpieza y desinfección de las ambulancias porque "no puede quedarse todo en una respuesta improvisada de la plantilla, y más, después de servicios con presencia o sospecha de fluidos biológicos, vómitos u otras incidencias que requieran descontaminación".

Así lo ha señalado en un comunicado la sección sindical de UGT en Autransa, que ha subrayado que la limpieza debe alcanzar al habitáculo asistencial, la dotación sanitaria, las zonas de trabajo y descanso de las bases y todos los elementos que hayan podido verse afectados.

Además, ha considerado "imprescindible" establecer un sistema "ágil y eficaz" para revisar, reponer o descontaminar uniformes y equipos de protección cuando se hayan deteriorado, contaminado o puedan presentar riesgo para los trabajadores.

"UGT ha solicitado en innumerables ocasiones la trazabilidad del descontaminado de esa ropa sin obtener resultado alguno", ha precisado el sindicato.

En lo relativo a los protocolos de seguridad, ha reclamado que incluyan los traslados de neonatos y de pacientes especialmente vulnerables; agresiones físicas, amenazas o situaciones de violencia que impliquen un riesgo para los trabajadores; la coordinación con el centro gestor, los recursos sanitarios y, cuando proceda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; además de medidas de protección, comunicación, apoyo y seguimiento posterior para el personal afectado.

"No se trata únicamente de disponer de documentos formales: los protocolos deben ser conocidos por toda la plantilla, contar con formación práctica, prever medios suficientes y establecer una respuesta clara antes, durante y después de cada intervención", ha subrayado UGT en Autransa.

El sindicato ha exigido que la concesionaria del servicio, como empleadora, cumpla sus obligaciones preventivas y organizativas; y al Servicio Cántabro de Salud, como administración que contrata y organiza un servicio público esencial, que supervise que la prestación se realiza con condiciones suficientes de seguridad, higiene y calidad.

"La seguridad de la plantilla y la protección de pacientes, especialmente de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, no pueden depender de la improvisación ni de la falta de medios", ha concluido el sindicato.