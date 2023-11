UGT reitera su rechazo a la apertura comercial en domingos o festivos en 2024 para poder conciliar

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Comercio de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha vuelto a solicitar un año más al Gobierno de Cantabria que no establezca ninguna apertura comercial en domingos o festivos en 2024 para que más de 30.000 personas trabajadoras de este sector puedan conciliar su vida laboral y familiar.

En un escrito remitido a la Dirección General de Comercio y Consumo del Ejecutivo, UGT insiste en que las aperturas comerciales en domingos y festivos son "tan innecesarias como perjudiciales" para los trabajadores, "que pierden los días establecidos para su merecido descanso y la opción disfrutar los puentes festivos con sus familias".

Para el sindicato, a sabiendas que se van a terminar por fijar aperturas comerciales en domingos y festivos, "lo justo y deseable" sería que los trabajadores afectados puedan disfrutar de los puentes festivos, que por ello propone no incluir los días 7 de enero, 28 de marzo, el 12 y 13 de octubre y el 1 y 29 de diciembre.

Además, UGT recuerda que Santander cuenta con Zona de Gran Atracción Turística (ZGAT) entre el 15 de julio y el 31 de agosto, por lo que insta al Gobierno de Cantabria a concentrar el mayor número de domingos y festivos comerciales en ese período "para que sus trabajadores no tengan incluso más que los ya establecidos".

El sindicato también propone como ya ha hecho en años anteriores que no se concentre más de una apertura comercial en domingo o festivo en un mismo mes para no generar sobrecarga de trabajo.

En este sentido, recalca que el comercio es un sector "muy precarizado" donde muchos de sus trabajadores "no pueden negarse a realizar excesos de jornada u horas extraordinarias en su mayor parte no compensadas porque su tipo de contrato o su situación familiar no se lo permiten; lo que termina provocando una falta del descanso necesario y en algunos casos problemas de salud y de estrés laboral".