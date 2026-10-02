UGT resalta que Cantabria lidera la caída del empleo tras el trimestre veraniego

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona - UGT

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha resaltado que Cantabria ha sufrido en septiembre el mayor incremento del paro de los tres últimos años en estas fechas y la caída más pronunciada, en términos porcentuales (-2,19%), de las afiliaciones a la Seguridad Social, con 5.466 menos, tras perderse el empleo temporal del trimestre veraniego.

En este sentido, ha destacado que esta caída de afiliaciones en Cantabria se contrapone con un aumento de 92.327 a nivel nacional (+0,41%).

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha explicado que "lo habitual de todos los años" es que el paro aumente en septiembre y disminuya el empleo tras el tirón del trimestre veraniego.

Además, ha puesto de relieve el "gran protagonismo" del sector servicios en este incremento del desempleo y en la caída de afiliaciones.

Y es que, según ha indicado, más de un 80% del incremento del desempleo y más del 90% del descenso de las afiliaciones en septiembre correspondió a los servicios y, dentro del mismo, a las dos subsectores de actividad con más volumen de empleo, como son la hostelería (-3.181 afiliados y -11%) y el comercio (-1.401 y un decenso de casi el 4%).

"La sobreexposición al sector servicios de nuestro mercado laboral y nuestra economía no es nada nuevo", ha reconocido Carmona, que ha lamentado que "lo que se ganó en verano con estos sectores de actividad estratégicos en el empleo, ahora se pierde en gran medida".

Además, ha resaltado que "gran parte de ese empleo que surge y desaparece en el período estival es de menores de 25 años".

Por otro lado, el líder de UGT ha advertido de que, "además de en la cantidad del empleo y su estacionalidad, seguimos teniendo un problema con la calidad de ese empleo".

Así, ha indicado que, aunque la contratación indefinida aumentó en septiembre en relación al mes anterior, no supera el 30% en Cantabria, algo que sólo ocurre en otras tres autonomías españolas.

"En septiembre, menos de un 28% de los contratos de trabajo suscritos en Cantabria fueron indefinidos, 16 puntos menos que la media española (44,25%) y en los nueve primeros meses del año acumulamos también menos de un 28% (27,94%) y seguimos 14 puntos por debajo de la media nacional (42,41%)", ha apostillado.

A la vista de los datos, Carmona ha señalado que "es cierto que tenemos el menor número de personas desempleadas desde 2008 y el mayor de afiliadas desde que hay estadísticas oficiales con más de 240.000, pero también lo es que el empleo sigue creciendo menos que en el resto del país y que seguimos a la cola en la calidad de ese empleo".

Ha advertido que "ese balance de cantidad y calidad de empleo influye, y mucho, en la protección social del desempleo". En este sentido, ha detallado que Cantabria tiene la segunda tasa de cobertura de desempleo más baja del país, de un 75,7%, lo que suponen 11 puntos menos que la media española (87,1%) y con casi un 32% de las personas desempleadas que no cobran ni prestación contributiva ni asistencial (8.629).