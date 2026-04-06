UGT señala que el paro vuelve a descender en marzo en Cantabria por su estacionalidad y la Semana Santa

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Más de un 80% del aumento de las afiliaciones correspondió a los servicios SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha valorado hoy que el desempleo ha vuelto a descender en el mes de marzo, "como viene ocurriendo desde hace años", por la campaña de empleo en la Semana Santa y la estacionalidad y la "gran dependencia" de la economía regional y de su mercado laboral del sector servicios.

"Desde 2012 ha descendido el paro en el mes de marzo en Cantabria todos los años y siempre por el mismo motivo: la coincidencia con una época en la que se crea empleo en el sector servicios", ha abundado Carmona, tras matizar que, el mes pasado, un 68% de los contratos de trabajo fueron temporales, "lo que confirma que el empleo creado es de temporada".

En un comunicado, el secretario general de UGT ha insistido en que el empleo que se crea en Cantabria "es de peor calidad" que en el resto del país y en marzo no ha sido una excepción, aunque creció tanto la contratación indefinida como la temporal.

El mes pasado, un 32% de los contratos de trabajo en Cantabria fueron indefinidos, más de 11 puntos menos que en España (43,97%), y en el primer trimestre sigue siendo una de las cuatro autonomías que no logra sobrepasar el 30% de contratos indefinidos, cuando en la media nacional sigue superando el 43%, ha agregado el sindicalista.

El responsable autonómico de UGT ha subrayado que "Cantabria necesita otro modelo productivo" que pasa por potenciar un mayor desarrollo y equilibrio de sus distintos sectores productivos "porque, una vez más, que suba o baje el empleo y el desempleo depende siempre de los servicios y de determinadas sectores de actividad".

De las casi 2.900 afiliaciones más a la Seguridad Social el mes pasado en Cantabria, 1.300 fueron de la hostelería (de 20.306 a 21.617) y otras 350 del comercio (de 31.699 a 32.057), un "signo evidente de la gran dependencia que tiene Cantabria a unas sectores de actividad concreto y de los servicios", ha subrayado Carmona.

El sindicalista también ha indicado que la comunidad continúa "en máximos históricos" de cobertura por desempleo (personas desempleadas que perciben una prestación sin contabilizar a los que no han tenido un empleo anterior), por encima del 77%; pero, según las últimas estadísticas del pasado mes de febrero, casi un 30% de las personas desempleadas (8.653) no percibía prestación alguna.