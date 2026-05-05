UGT subraya que el habitual descenso del paro en el mes de abril se asienta en Cantabria en empleos temporales

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SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha valorado la reducción de más de un 3% del desempleo registrado en la región el pasado mes de abril, aunque tras precisar que "una vez más, la calidad del empleo creado que lo ha permitido está muy por debajo de la del resto del país porque aumentan la contratación temporal en la misma medida que cae la indefinida".

"El paro suele descender en abril en Cantabria y este año no es una excepción porque somos la cuarta autonomía con mayor reducción mensual de personas desempleadas y, además, en ambos sexos, en todas las principales franjas de edad y en todos los sectores de actividad económica", ha resumido Carmona en un comunicado.

Para el secretario general de UGT en Cantabria, igualmente es "una buena noticia" que este mayor descenso del desempleo que en el resto del país venga acompañado de un incremento también superior de afiliaciones a la Seguridad Social de más de un 1% y casi 3.000 nuevos empleos el mes pasado, hasta superarse por primera vez en estas fechas las 238.000 o las 195.000 del Régimen General de personas asalariadas (196.049).

Sin embargo, ha matizado que "una cosa es la cantidad y otra la calidad" porque el mes pasado únicamente creció la contratación temporal, más de un 8% y en más de 800 contratos, mientras la indefinida bajó en la misma medida con cerca de 400 contratos menos.

Carmona ha puntualizado que Cantabria sigue "a la cola del país" en la calidad de la contratación. "Somos una de las autonomías que no logra pasar del 30% de contratación indefinida y sólo el mes pasado se firmaron un 28% de ellos, casi 15 puntos menos que la media española (43,25%)", ha detallado.

Además, en los cuatro primeros meses se ha incrementado "ligeramente" la contratación indefinida en comparación al mismo período del año pasado pero tampoco se ha logrado rebasar el 30% (29,5%) y Cantabria está 14 puntos por debajo de la media nacional (43,3%).

UN 8% MENOS DE PRESTACIONES EN MARZO

Carmona se ha referido además a las estadísticas de prestaciones por desempleo del pasado mes de marzo, facilitadas hoy por el Ministerio de Trabajo, que descienden en Cantabria "y mucho" porque en un solo mes se han registrado 1.700 personas beneficiarias menos, en su mayor parte de una prestación contributiva (-1.182 y más de un 10% menos), y ha aumentado en más de un 14% las personas que no perciben prestación por desempleo, ni contributiva ni asistencial (+1.231).

En marzo había en Cantabria más de 9.800 personas desempleadas que no percibían una prestación, esto es una de cada tres registrada, y en su mayor parte mujeres (6.159), y, aunque la tasas de cobertura por desempleo es "la más alta de la serie histórica en estas fechas, 72,4% (personas desempleadas con una prestación sin contabilizar al colectivo de sin empleo anterior), es la quinta más baja de todas las autonomías españolas y seis puntos menos que la española (78,8%)", ha precisado.