La UIMP clausura el jueves sus Cursos de Verano y reconocerá a Pablo Heras-Casado, José Manuel Sánchez Ron y Félix Lobo

Archivo - Palacio de la Magdalena.-ARCHIVO - AYTO SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebrará el acto de clausura de esta edición de los Cursos de Verano el próximo jueves 3 de septiembre, a las 12.00 horas, en el Paraninfo de La Magdalena con la lección del director del Max Planck Institut de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg, Armin von Bogdandy.

Lo hará en una semana en el que tendrá lugar la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', que organiza la asociación del sector en España (AMETIC) y que contará con la asistencia, entre otros, de los ministros para la Transformación Digital y la Función Pública e Industria y Turismo, Óscar López y Jordi Hereu, respectivamente; además del presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Banco Santander España, Luis Isasi; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, varios secretarios de estado y alcaldes.

Asimismo, durante la ceremonia de clausura se hará entrega del XXXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo al catedrático de Historia de la Ciencia y Académico de la Real Academia de la Lengua, José Manuel Sánchez Ron, y la Medalla de Honor de la UIMP al catedrático de Economía Aplicada y director de Economía y Políticas de Salud de Funcas, Félix Lobo Aleu.

También este lunes 31, el director de orquesta Pablo Heras-Casado recibirá el reconocimiento de la XVIII edición de 'La Barraca'. Será a las 12.00 horas en el Hall Real donde también protagonizará una nueva cita de los 'Encuentros Magistrales. Grandes Músicos'.

En cuanto a la programación académica, este lunes 31 y martes 1 tendrá lugar el encuentro 'Formación y capacitación de correos de obras de arte', basado en el Marco del Programa de Capacitación para Couriers que desarrolla el European Registrars Group para promover las mejores prácticas en el sector de museos y galerías.

Además, los días 31, 1 y 2, el Paraninfo de La Magdalena acogerá el citado 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de AMETIC con el objetivo de abordar "el gran reto" de la actualidad: equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar de las personas, bajo el impulso de un crecimiento sostenible e inclusivo.

Y del 1 al 4 de septiembre, se desarrollará el curso 'Envejecimiento saludable: estrategias actuales y perspectivas de futuro', para analizar estrategias avanzadas y, en algunos casos, aún en estudio, que permitirán retrasar y aliviar aquellas patologías asociadas al envejecimiento y tratarlas.

A lo largo de las jornadas del miércoles 2, jueves 3 y viernes 4, será la cuarta edición del 'Encuentro de Liderazgo Cívico. El papel de la IA en el fortalecimiento de la democracia' para estudiar la premisa de que la inteligencia artificial no es un destino "inevitable" al que adaptarse de forma pasiva, sino una herramienta que debe ser "gobernada y orientada para servir al bien común y al fortalecimiento de las instituciones".

Finalmente, los días 3 y 4 de septiembre el Palacio de La Magdalena será el escenario del 'XII Encuentro de actualización y nuevas aproximaciones en vacunas. Vacunación: prevenir, proteger, prosperar', que busca integrar ciencia, gestión y prospectiva para anticipar el futuro de la inmunización.

En estas mismas jornadas se desarrollará 'Universidades en alianza: cooperación, territorio y ecosistemas de innovación', que busca identificar las condiciones que permiten que estas alianzas sean sostenibles, relevantes y generadoras de impacto, y que contribuyan al desarrollo económico, la cohesión social y el fortalecimiento del sistema universitario.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a la programación cultural, este lunes, el director de orquesta Pablo Heras-Casado protagoniza una nueva cita de los 'Encuentros Magistrales, Grandes Músicos' a las 12.00 horas en el Hall Real.

El 1 de septiembre continuarán los 'Martes Literarios' con el escritor y periodista Sergio del Molino (Madrid, 1979), a las 19.00 horas en esta ocasión, en la sala Riancho del Palacio de La Magdalena.

Es autor de 'Los alemanes' (2024), 'La España vacía' (2016) y 'La mirada de los peces' (2017) y cuenta con el Premio Alfaguara de Novela (2024), Premio Espasa de Ensayo (2018) y Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE (2013).

La nueva cita de 'Referentes en femenino singular' tendrá como protagonista a la jurista y expresidenta del Congreso de los Diputados (2019-2023), Meritxell Batet, el miércoles 2, a las 19.00 horas en el Hall Real.

Ya el jueves 3, a las 19.00 horas, también en el Hall Real, seguirán las 'Veladas poéticas' con Rosana Acquaroni (Madrid, 1964) autora de los poemarios 'Del mar bajo los puentes' (1987), 'El jardín navegable' (1990, reeditado en 2017), 'Cartografía sin mundo' (Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad, 1994), Lámparas de arena (2000) y 'Discordia de los dóciles' (2011).

Igualmente continúan las exposiciones que se pueden visitar en el interior (solo durante los fines de semana y con entrada previa) y exterior del Palacio de La Magdalena: 'Cuestionario' de Andrés Rábago 'El Roto' y 'Venus', 'Venus Spray' y 'Bear Playing World' de OKUDA San Miguel.

Por otro lado, en el Palacete del Embarcadero y el CDIS permanecerá hasta final de verano la muestra 'Fotografía como biografía' de la coleccionista Lola Garrido.