La UIMP reconocerá este mes en Santander la trayectoria artística de Raquel Vázquez y Pablo Heras-Casado

El director de orquesta Pablo Heras-Casado, que el 31 de agosto recibirá en Santander el galardón 'La Barraca' a las Artes Escénicas de la UIMP - UIMP

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) entregará este mes de agosto sus reconocimientos artísticos a tres figuras destacadas del cine, las letras y las artes escénicas. Dos de ellos serán en su sede de Santander: el 13 de agosto a la poeta lucense Raquel Vázquez y el 31 al director de orquesta granadino Pablo Heras-Casado, que recibirá el XVIII galardón 'La Barraca' a las Artes Escénicas.

Antes que ambos, el cineasta gallego Óliver Laxe (París, 1982) recibirá este miércoles, 5 de agosto, en la sede de la UIMP en La Coruña el XVII galardón a la Cinematografía, que contará con la asistencia del rector, Ángel Pelayo. Laxe impartirá posteriormente una clase magistral cerrada al público dentro de un curso que se está impartiendo en la sede gallega.

Ya en Santander, el premio a Raquel Vázquez (Lugo, 1990) se celebrará el día 13, a partir de las 19.00 horas, en el Hall Real del Palacio de la Magdalena, dentro de la V edición del 'Taller de Poesía Pedro Salinas'.

Vázquez es "una de las voces más destacadas de la poesía española contemporánea" merecedora de galardones como el Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio El Ojo Crítico de RNE, según ha resaltado en un comunicado la UIMP.

Su obra, traducida a varios idiomas, se caracteriza por una escritura de gran intensidad lírica y una cuidada exploración de la memoria, el viaje y la identidad, consolidándola como una de las autoras más relevantes de su generación.

Y el galardón 'La Barraca' al director de orquesta Pablo Heras-Casado (Granada, 1977) será el día 31 a las 12.00 horas en un acto en el que también se celebrará en el Hall Real del Palacio de la Magdalena.

Heras-Casado es uno de los directores de orquesta españoles de mayor prestigio internacional. Reconocido como uno de los grandes intérpretes wagnerianos de la actualidad, fue el primer director musical español en debutar en el Festival de Bayreuth, donde dirige regularmente 'Parsifal' desde 2023 y ha sido elegido para ponerse al frente de una nueva producción de 'El anillo del nibelungo' en 2028.

Director invitado de las principales orquestas y teatros de ópera del mundo, su trayectoria lo sitúa entre las figuras más destacadas de la dirección musical contemporánea.