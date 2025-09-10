Archivo - Última semana para socilitar las ayudas para emprendedores y nuevas empresas del sector industrial de SODERCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

EMPRECAN Plus cubre gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación, hasta un máximo de 67.600 euros por solicitante SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) ha recordado que el próximo martes, 16 de septiembre, finaliza el plazo de solicitud de las ayudas del programa EMPRECAN Plus para emprendedores y empresas de nueva creación dotado con un millón de euros.

La convocatoria está dirigida a nuevas empresas y autónomos del sector industrial y servicios de apoyo a la industria activos a partir de 2023. Cubre gastos de constitución, formación, puesta en marcha y activos fijos hasta un máximo de 67.600 euros por empresa.

Podrán ser subvencionables los gastos realizados desde el 1 de enero de 2023 hasta el 16 de septiembre de 2025. Todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha explicado que estas ayudas forman parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria y su objetivo es apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras, favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de pymes de reciente creación.

La incorporación de nuevas empresas al tejido empresarial es "un pilar básico para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía", ha recordado el titular de Industria y presidente de SODERCAN.

CUATRO LÍNEAS DE AYUDAS

El programa Emprecan Plus se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de imagen corporativa y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas ecommerce, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo que se ha elevado a 50.000 euros; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

El objetivo es facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el emprendedor para la constitución de su empresa, incentivar las primeras acciones que debe realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial y para la ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa, así como estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo tradicional.

Las ayudas deben solicitarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.