Última semana para solicitar las ayudas de SODERCAN para apoyar el relevo generacional en la empresa familiar

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, dependiente de la Consejería de Industria, ha recordado este viernes a las empresas familiares de Cantabria que el próximo lunes, 23 de noviembre, finaliza el plazo de solicitud de las ayudas del programa 'Protocolo familiar en las pymes'.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN (www.sodercan.es).

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y está destinada a facilitar los procesos de relevo generacional y garantizar la continuidad de este tipo de compañías, que constituyen uno de los principales pilares del tejido productivo regional.

Esta línea de ayudas está dirigida a autónomos y pymes de ámbito familiar del sector industrial y servicios auxiliares y tiene como objetivo acompañarlas en la planificación de la sucesión y en la definición de un modelo de gobernanza que contribuya a asegurar la continuidad de la empresa, preservar el conocimiento acumulado y mantener la actividad económica y el empleo vinculados a estos negocios.

Para ello, el programa subvenciona la realización de diagnósticos empresariales especializados y la elaboración de Protocolos de Empresa Familiar o Planes Estratégicos Familiares (PEF), documentos que permiten regular las relaciones profesionales, económicas y familiares dentro de la organización, anticipar situaciones de relevo generacional y ordenar la transición entre generaciones.

La principal novedad de la convocatoria de 2026 es la mejora de la intensidad de la ayuda. A partir de esta edición, las empresas pueden obtener una subvención equivalente al 50% de los costes elegibles, hasta un máximo de 15.000 euros, independientemente de su antigüedad o tamaño, lo que amplía las posibilidades de acceso al programa y refuerza el apoyo público a los procesos de continuidad empresarial.

Además, la convocatoria profundiza en aspectos clave para la sostenibilidad futura de las empresas familiares, favoreciendo la elaboración de planes que permitan definir con claridad las funciones y responsabilidades de los miembros de la familia empresaria, establecer mecanismos de gobernanza, planificar la entrada de nuevas generaciones y profesionalizar la gestión cuando resulte necesario, ha informado el Gobierno.

Estas actuaciones buscan reducir uno de los principales riesgos a los que se enfrentan las empresas familiares: la falta de planificación de la sucesión.

Diversos estudios muestran que una parte significativa de estas compañías encuentran dificultades para completar con éxito el tránsito entre generaciones, pese a contar con proyectos viables y competitivos. En esta línea, la convocatoria de SODERCAN persigue "acompañar a las empresas en uno de los momentos más importantes de su trayectoria, ayudándolas a planificar el futuro y a garantizar que puedan seguir creciendo y creando oportunidades para las próximas generaciones".