Últimos días para matricularse en el Curso Universitario de Desarrollo del Videojuego PlayStation

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/), recuerda que esta semana finaliza el periodo de matrícula del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, una propuesta formativa pionera impulsada por la Consejería de Industria con el apoyo de la Universidad de Cantabria y PlayStation Talents.

Esta iniciativa se enmarca en la I Agenda Digital de Cantabria y busca aprovechar el potencial de crecimiento del sector e impulsar su desarrollo en la Comunidad Autónoma, mediante la formación de talento especializado que permita atraer empresas del sector o desarrollar proyectos de esta prometedora industria en la región, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

El curso será impartido por profesionales del sector del 3 de octubre de 2025 al 21 de marzo de 2026, en formato híbrido, y está dirigido a quienes buscan profesionalizarse en este ámbito.

El periodo de matrícula estará abierto hasta el jueves 2 de octubre, con un precio simbólico de 50 euros, gracias al convenio de colaboración formalizado entre la UC y SODERCAN para favorecer la capacitación y la formación de profesionales en el desarrollo de videojuegos.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha subrayado que la industria del videojuego ya es "el sector de contenidos de ocio con mayor relevancia económica a nivel global, superando la facturación conjunta del cine y la música". Sin embargo, "Cantabria apenas cuenta hoy con referentes ni itinerarios formativos específicos".

Ha destacado que se trata de "un nuevo nicho de mercado con alto potencial de desarrollo, de creciente impacto económico y de uso intensivo e innovador de tecnologías", como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o virtual, o los gráficos 3D, con alta empleabilidad y proyección internacional.

CICLO COMPLETO DE UN VIDEJUEGO

El curso constituye una formación integral en el desarrollo e industria del videojuego, que aborda el ciclo completo de un videojuego desde la parte de mercado y diseño de producto, a su desarrollo (diseño de juego, programación, arte, producción) y su comercialización, lo cual es atractivo para una amplitud de perfiles: desde los más técnicos, de programación, a diseñadores de videojuegos, perfiles artísticos, de administración de empresas o comunicación.

La carga lectiva es de 29 créditos compuestos de cinco asignaturas: diseño, desarrollo, mercado y negocio, producción de videojuegos y proyectos, y un trabajo final, y no es necesario tener experiencia previa en el sector.