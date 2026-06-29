Últimos días para solicitar las ayudas de SODERCAN para grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial

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La convocatoria cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros para inversiones en I+D+i y eficiencia energética SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), recuerda que este jueves, 2 de julio, finaliza el plazo para solicitar las ayudas para proyectos de mejora de la competitividad industrial.

La convocatoria, dotada con un presupuesto de 5,5 millones de euros, está dirigida a empresas de la industria manufacturera o de servicios de apoyo a la industria, y cuenta con dos líneas.

Por una parte, busca incentivar la innovación en el entorno empresarial mediante el apoyo a proyectos de I+D+i de carácter individual cuyo objetivo final sean nuevos productos, procesos y/o servicios que mejoren la competitividad del tejido empresarial y, por otra, promover el desarrollo de proyectos de eficiencia energética que favorezcan la implantación de sistemas de producción energéticamente más eficientes que permitan la reducción de los consumos de energía en los procesos industriales.

En la convocatoria de 2025, SODERCAN ha apoyado con 4,1 millones de euros 13 grandes proyectos de mejora de la competitividad industrial impulsados por las empresas Leading Metal Mechanic Solutions, Industrial Farmacéutica Cantabria (Cantabria Labs), BSH Electrodomésticos, Daimler Buses España, Industrias Montañesas Eléctricas (IMEM), Vitrificados del Norte (Vitrinor), Moehs Cántabra, Casuso Propellers, Edscha Santander, Teknia Ampuero, Maflow Spain Automotive, Maderas y Pallets del Besaya y Global Steel Wire (GSW).

Estos 13 proyectos suman más de 20 millones de euros de inversión privada y posibilitan el mantenimiento de 3.134 empleos industriales.

Los proyectos deberán tener un presupuesto elegible superior a un millón de euros en la línea de proyectos de I+D y superior a 750.000 euros en la línea de eficiencia energética, y un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

La intensidad de ayuda será del 25% de los costes elegibles para proyectos de I+D, y del 30% de los costes elegibles para proyectos de eficiencia energética. La ayuda máxima por proyecto será de un millón de euros en la línea de I+D y de dos millones de euros en la línea de eficiencia energética.

Las solicitudes se deben presentar de forma telemática través del Gestor de Ayudas de SODERCAN, y sólo podrá concurrir un único proyecto por empresa solicitante para cada una de las líneas de cada convocatoria.