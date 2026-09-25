Últimos días para solicitar las ayudas de SODERCAN para inversiones en ciberseguridad empresarial

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SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha recordado a las empresas interesadas que el próximo viernes, 2 de octubre, finaliza el plazo de solicitud de las ayudas para inversiones en ciberseguridad en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma (CIBERREG).

Esta convocatoria, la segunda de este año, cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, de carácter ampliable, y está dirigida a empresas y autónomos del sector industrial y servicios auxiliares a la industria que hayan realizado inversiones en ciberseguridad a partir del 1 de enero de 2025.

CIBERREG contempla ayudas de hasta 20.000 euros por empresa y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La solicitud se tramita a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Las ayudas están dirigidas tanto a empresas como a personas autónomas del sector industrial manufacturero o de servicios de apoyo a la industria, lo que abarca un amplio abanico de sectores de actividad y una gran heterogeneidad de posibles beneficiarios, desde microempresas y autónomos hasta grandes empresas.

Serán susceptibles de ayuda las asistencias técnicas o servicios contratados tales como consultoría/ingeniería/auditoría y primeras certificaciones; así como los costes de formación, hardware y software. En todo caso, todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud.

Los proyectos deben tener un presupuesto elegible superior a 3.000 euros. La intensidad de la subvención será de hasta el 50% de los gastos elegibles, con una ayuda máxima de 20.000 euros por solicitante y un máximo de una solicitud por persona interesada.

Tipologías de proyectos Los proyectos para cuya ejecución se solicite ayuda deben incrementar el nivel de ciberseguridad empresarial y reducir el riesgo y vulnerabilidad ante ataques.

Esta convocatoria forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y de la iniciativa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha recordado que esta línea de ayudas pretende reforzar las inversiones en ciberseguridad del tejido empresarial de Cantabria, como palanca tecnológica y como instrumento habilitador que garanticen la transformación tecnológica del entorno industrial, la atracción de actividad económica de alto valor añadido, y en definitiva la mejora de la productividad empresarial.

Arasti destaca que la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto clave para la competitividad de las empresas. "La amenaza de ciberataques y vulnerabilidades es cada vez mayor. Por eso, es de vital importancia para las organizaciones contar con las medidas de protección oportunas, que permitan proteger los sistemas informáticos, la información, los activos y la infraestructura", ha subrayado.