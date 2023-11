Unanimidad en el Parlamento para que el cribado de cáncer de mama abarque de 45 a 74 años

El PP reitera que "no habrá copago" sanitario mientras gobierne y que "no romperá el equilibrio" entre la educación pública y la privada



SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha instado por unanimidad al Gobierno regional (PP) a ampliar la franja de edad de las mujeres llamadas a participar en el cribado del cáncer de mama para que, siguiendo las últimas recomendaciones europeas, abarque de los 45 a los 74 años --actualmente va de los 50 a los 69--.

El PP, aunque ha apoyado la propuesta, que ha partido del PRC, ha puntualizado que en Cantabria la medida no se aplicará hasta que no lo decida el Consejo Inaterterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) a la vista de las conclusiones de un informe que está "pendiente" de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias sobre la nueva recomendación europea de ampliarlo para que abarque de los 45 a los 74 años.

Según ha justificado la diputada popular María Jesús Susinos, el Gobierno de Cantabria "cree en la cohesión y equidad" del Sistema Nacional de Salud y no es partidario de tomar decisiones de carácter unilateral.

Tras ello, la regionalista Paula Fernández ha advertido de que su grupo estará "vigilante" en que el Gobierno cumpla con lo que ha aprobado el Parlamento en relación a esta ampliación de los grupos de edad del cribado de cáncer de mama, si bien ha señalado que en su propuesta no decía al Gobierno ni cómo hacerlo, ni cuándo.

Al margen de esta cuestión, todos los grupos han coincidido en el impacto que el cáncer de mama tiene en Cantabria, que, según han dicho, constituye un "importante problema de salud" ya que supone el principal cáncer entre mujeres por número de casos.

También han estado de acuerdo en la importancia que tiene una detección precoz para aumentar la tasa de supervivencia.

El PRC ha señalado que, según un estudio que ha realizado, ampliar la horquilla de edad, tal y como se ha aprobado, permitiría llegar a más de 42.000 mujeres, lo que supone un 50% más de cribados.

Según los datos que han aportado, se detectan unos 150 cáncer de mama al año en Cantabria. En un 85% de casos, la tasa de supervivencia es de más de 5 años, si bien ésta se reduce a 25% en aquellos en los que hay metástasis.

En cuanto al programa de cribado, todos han subrayado el hecho de quue Cantabria sea la "única" comunidad autónoma en la que el diagnóstico del cribado se realiza mediante tomosíntesis en el 100% de los casos, un método que permite detectar tumores más pequeños y aumentar la certeza.

Actualmente, en Cantabria el programa de cribado ya ha realizado doce vueltas completas entre las mujeres incluidas por edad en él, en estos momentos de los 50 a los 69 años, y se está "en la recta final" de la decimotercera.

Aunque todos se han felicitado de la tasa de respuesta de las mujeres a la hora de participar en estos cribados, sí que han considerado que son "mejorables" los datos entre aquellas mujeres a las que se les llama a acudir por primera vez.

COPAGO SANITARIO Y CONCIERTOS EN BAHCILLER

Además de este asunto, al Pleno de este lunes han vuelto, a iniciativa del PSOE, dos temas que se han debatido en varias sesiones anteriores, como son las becas que PP y Vox defienden para ayudar a familias cuyos hijos deseen cursar bachillerato en un centro privado y el copago sanitario, que los 'populares' han reiterado que "no habrá" mientras gobiernen.

Así, mientras que los socialistas han acusado nuevamente al Gobierno del PP de avanzar hacia la privatización de la sanidad y la educación -algo en lo que "tienen experiencia", han dicho-, los populares les han pedido que no sigan con la "cantinela" y dejen de "alarmar" a los cántabros.

De las dos mociones que han llevado a la sesión los socialistas, se ha aprobado la que consiste en instar desde el Parlamento al Gobierno a "no introducir ningún sistema de copago en la sanidad pública de Cantabria ni privatizar ni externalizar ningún servicio prestado por la sanidad pública".

Una iniciativa que han aprobado PP, PRC y PSOE, mientras que Vox se ha abstenido porque entiende que se debe apostar más por la colaboración público-privada para que la sanidad no "colapse".

Respecto a la otra moción, que reclamaba no articular ningún sistema regional de becas de estudio o ayudas para cursar Bachillerato en centros privados, ha contado con el apoyo de PRC y PSOE pero no ha salido adelante al ser rechazada por PP y Vox.

Estos dos grupos han defendido una educación "gratuita" y de "libre elección" de centro y han acusado al PSOE de usar este asunto como "distracción" y "cortina de humo" para no hablar de los pactos de investidura de Pedro Sánchez.

El PP ha reiterado que sus políticas "no van a acabar con los equilibrios históricos" entre la educación pública y concertada de Cantabria, y ha señalado que el PSOE "solo busca defender una diferencia de criterio" entre socialistas y populares que "no existe" en este tema. Además, el diputado Álvaro Aguirre les ha acusado de ser "sectarios" y de insistir en planteamientos "rancios y casposos".

Mientras, el PSOE ha cuestionado "cómo no va a cambiar el peso" de la pública y la privada cuando se plantean becas para que más alumnos estudien en la segunda. "Si tenemos un buen sistema, no le toquen, no enreden", ha defendido Jorge Gutiérrez, quien cree que este tipo de iniciativas surgen porque los populares son "rehenes de Vox, sus socios naturales".

Desde el PRC han apoyado la moción del PSOE pidiendo que "se mantenga el equilibrio" entre pública y concertada y que se aplique "el sentido común" en lugar de razones "ideológicas". "No toquemos lo que no funciona", han insistido los regionalistas, advirtiendo que con las becas se puede "inclinar el terreno de juego del lado de la privada y desencadenar un conflicto".

Por contra, desde Vox han apostado por un sistema "libre" y "universal" para que todas las familias puedan acceder "a la educación de los hijos de los dirigentes socialistas", a quienes ha acusado de haberse convertido en una "élite clasista ajena a la sociedad".

En el mismo sentido, en la moción sobre el copago sanitario Vox ha sido el único grupo que no la ha apoyado sosteniendo que la externalización de determinados servicios --como los que se prestan actualmente en los hospitales de Mompía y Santa Clotilde-- es "absolutamente necesaria" para no "colapsar" la sanidad pública.

De hecho, ha señalado que el PSOE ha estado los últimos ocho años en el Gobierno y ha mantenido ese sistema, por lo que le ha acusado de hacer "demagogia barata".

Igualmente, el PP le ha pedido que "deje de faltar a la verdad" porque ha reiterado que "ni se ha privatizado ni se va a privatizar nada" mientras gobierne y que el presupuesto de la Consejería de Salud para 2024 solo destina un 2,46% a la sanidad privada.

Mientras, desde el PRC han reclamado al Ejecutivo trabajar para alcanzar el Pacto por la Salud que prometieron en campaña electoral en los primeros 100 días de gobierno, algo que no se ha cumplido y que previsiblemente "de aquí a final de año tampoco" se cumplirá.