UNATE Torrelavega organiza a un taller gratuito para aprender a identificar bulos y protegerse de la desinformación

La sede en Torrelavega de UNATE, La Universidad Permanente, celebrará el jueves 27 de noviembre un taller gratuito dirigido a todas las personas interesadas en aprender a identificar bulos, protegerse de la desinformación y fortalecer su capacidad crítica ante la sobrecarga de información digital.

'Cazabulos: taller práctico para no dejarte engañar', se desarrollará en una sesión de dos horas (de 17.30 a 19.30) en el aula 5 de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, en virtud del nuevo convenio marco de colaboración entre la Universidad de Cantabria y UNATE.

El taller está dirigido tanto a personas vinculadas a la comunidad de La Universidad Permanente como a público en general. Para poder asistir será necesario realizar una inscripción previa llamando al 683 133 370 o enviando un correo electrónico a torrelavega@unate.es.

Durante dos horas, los participantes podrán adentrarse en un recorrido práctico para protegerse de la desinformación: desde qué son los bulos y cómo se propagan, hasta cómo utilizar herramientas sencillas para verificar noticias, imágenes o mensajes que circulan por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El enfoque será participativo, con ejemplos reales, juegos y ejercicios para aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas.

El taller será impartido por Iohana Ayala, licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), con trayectoria en gabinetes de comunicación institucional y medios informativos digitales.

Entre los objetivos de la actividad destacan comprender cómo afecta la desinformación, aprender a detectar bulos con preguntas clave, conocer recursos básicos de verificación y fomentar la responsabilidad digital.

El taller se estructura en cuatro partes: una introducción teórica, un bloque sobre la propagación de bulos, una sesión de herramientas de verificación y un ejercicio grupal de análisis de casos.

Con este taller, UNATE refuerza su compromiso con la educación a lo largo de toda la vida y la inclusión digital crítica, promoviendo un aprendizaje activo que ayude a construir una ciudadanía informada, crítica y consciente de su papel en el ecosistema digital actual.

La Sede UNATE Torrelavega-Besaya está en plena actividad del curso 2025-2026 con un alumnado estable de algo más de 330 personas.