UNICEF reconoce a La Salle de Santander y Ramón Menéndez Pidal como referentes en educación en derechos de la infancia - UNICEF

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha reconocido al Colegio La Salle de Santander y al CEIP Ramón Menéndez Pidal por primera vez como centros referentes en educación en derechos de la infancia.

Así se suman al IES Muriedas, que ha renovado su reconocimiento en la edición de este año, y a un total de 286 escuelas de todo el país, según ha informado UNCIEF.

Este distintivo acredita el compromiso de la educación con la protección, la participación y el bienestar de la infancia, tanto en el propio centro como en la comunidad y el entorno digital.

En Cantabria más de 2.700 estudiantes de las etapas educativas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria acuden diariamente a centros educativos donde se conocen, promueven y defienden los derechos de la infancia, y que han convertido la Convención sobre los Derechos del Niño en la base de su proyecto educativo.

OTROS DATOS

Actualmente, 157.604 niños y adolescentes y cerca de 14.000 docentes forman parte de esta red, que sitúa los derechos de la infancia en el corazón de la educación.

En la edición de este año 116 centros han obtenido el reconocimiento por primera vez, y se han unido a los 170 que ya lo tenían.

A través del programa de Educación en Derechos de Infancia de UNICEF España, y en colaboración con las diferentes consejerías de Educación y el Ministerio de Educación, pretende hacer efectiva y tangible la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito educativo y en el día a día de los menores.

Con este programa se reconoce el esfuerzo de los centros educativos por llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de la infancia a nivel local y global a través de la innovación educativa.

El programa establece tres niveles de reconocimientos en función del grado de incorporación de la Convención que logren acreditar. Cada centro educativo está acompañado durante todo el proceso por un asesor o asesora de Educación en Derechos de Infancia de UNICEF España, que brinda información y herramientas a los centros educativos en función de sus necesidades.