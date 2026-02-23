El único local cántabro en la distribución de las gominolas japonesas no las ha recibido ni las tiene a la venta

La AESAN alerta por riesgo de asfixia en gominolas de 'Hello Kitty' procedentes de Japón a través de Países Bajos - AESAN

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria ha verificado que el único establecimiento de la región que figura en el listado de distribución de las gominolas 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha pedido retirar de la venta por riesgo de asfixia, "no ha recibido ni tiene a la venta el producto alertado".

Aún así, desde la Consejería de Salud se recomienda a las personas que pudieran haber adquirido este producto, procedente de Japón a través de los Países Bajos, con referencia ES2026/087, se abstengan de consumirlas.

De hecho, la AESAN recibió la notificación de alerta de las autoridades sanitarias neerlandesas través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), relativa al producto denominado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak' de la marca 'Sanrio' y que se comercializa en una plástico que contiene sobres individuales.

La fecha de consumo preferente es el 11 de junio de este 2026, el peso del mismo es de 150 gramos y se ha de conservar a temperatura: ambiente.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Según la información disponible, la distribución inicial ha tenido lugar en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta la redistribución a otras comunidades autónomas.