La Urban Climbing Potes 'Gran Premio Camino Lebaniego' será la "estrella" de las Jornadas de la Montaña Lebaniega

Cartel de Urban Climbing Potes 26 - ASOCIACIÓN TORRECERREDO

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Urban Climbing Potes 'Gran Premio Camino Lebaniego' será este fin de semana la "estrella" de las XII Jornadas de la Montaña Lebaniega que organiza la Asociación Cultural Deportiva Torrecerredo con una programación en la que se incluyen actividades para todas las edades.

Desde este viernes y hasta el domingo, los eventos se sucederán en esta cita que cumple su 12 edición y que contará en su acto inaugural del viernes, a las 20.15 horas, con la presencia de uno de los grandes nombres del himalayismo español, Juanito Oiarzábal. En el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes se proyectará el documental 'Oiarzábal. Entre Juan y Juanito' en el que se aborda la trayectoria personal y profesional de este reconocido montañero.

El sábado aglutinará gran parte de la programación que recoge actividades para todos los públicos. Así, a las 9.00 se ofrece la posibilidad de realizar una ruta a pie a Peñalabra mientras que los seguidores de la escalada urbana pueden asistir desde la misma hora al comienzo de la Urban Climbing Potes 'Gran Premio Camino Lebaniego'.

Más de 150 participantes entre adultos y jóvenes ascenderán a diferentes rincones emblemáticos de Potes en una prueba que es la "estrella" de las jornadas, según ha confirmado el director de la Asociación Torrecerredo, Carlos González. Ha resaltado además de su espectacularidad por el entorno en el que se desarrolla, la "gran empatía" que muestran todos los escaladores y su importancia de cara a promocionar el "deporte base".

A las 18.00 horas se proyectará el documental 'Jou' en el Centro de Estudios Lebaniegos que está protagonizado por siete jóvenes alpinistas cántabros. Y a las 18.20 tendrá lugar el 'Lance al jamón' en un templete ubicado.

El Premio Sinergia 2026 se entregará a la Red Natura de Cantabria que "ayuda a mantener los senderos en las zonas rurales", ha especificado González.

Tras la recogida de este galardón, llegará la intervención de la otra gran figura del panorama del montañismo, el alemán David Goetler, con residencia en la comarca, que hará un repaso por sus principales ascensiones, incidiendo en su séptimo ochomil, el Nanga Parbat.

La novedad de esta edición de las jornadas llegará a las 23.30 horas con la 'Challenger Potes' que unirá la música y seis pruebas nocturnas abiertas a todas las edades.

En cuanto al domingo, se ha previsto una ruta de las ermitas que saldrá a las nueve de la mañana desde el Monasterio de Santo Toribio. Las finales juveniles e infantiles de la Urban Climbing darán comienzo a las 10.30 horas.

Por su parte, el Rocódromo Municipal acogerá 11 talleres para "hacer unas montañas mas seguras", ha comentado González, quien ha precisado que esas montañas "te lo dan todo pero te lo puede quitar todo", por lo que se mostrarán diferentes aspectos que pueden ayudar a practicar este deporte sin riesgos.

Al mediodía tendrán lugar las finales absolutas del Urban Climbing Gran Premio Camino Lebaniego y la conferencia del fotografo Yhabril, que inaugurará en el Centro de Estudios Lebaniegos la exposición '10 años de luz, montaña y acción'.

La presentación de las jornadas también ha contado este miércoles con la presencia del alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez, la responsable de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez, y el director de negocio de CaixaBank en Cantabria, Francisco Javier Ortiz, como representantes de entidades colaboradoras.

El regidor ha afirmado que "no es casualidad" la trascendencia nacional de estas jornadas sino que detrás hay mucho "trabajo y dedicación" a cargo de la asociación.

Por su parte, la directora de Camino Lebaniego ha manifestado que el apoyo de la fundación a este evento significa "poner en valor" un territorio que tiene en las montañas una "parte fundamental".

Ha dicho que las jornadas son "una oportunidad" de escuchar a quienes las conocen y pueden trasmitir "el respeto que merece ese mundo y esos valores a los jóvenes".

Finalmente, Ortiz ha señalado que la organización de este acto es una forma de "dinamizar el territorio" y ha subrayado que a Potes acude "la élite mundial" de este deporte.