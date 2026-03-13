Urraca afirma que el Ayuntamiento de Torrelavega "revisa, atiende y repara sus pasarelas"

Archivo - Pasarela de Ganzo en foto de archivo - MESA DE MOVILIDAD DEL BESAYA - Archivo

TORRELAVEGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Obras Públicas y Servicios Generales de Torrelavega, José Luis Urraca (PSOE), ha asegurado que el Ayuntamiento "revisa y repara sus pasarelas de manera periódica", incluidas las situadas entre La Barquera y La Viesca, la de Ganzo, así como otras más pequeñas existentes en el municipio.

Urraca ha respondido así a las declaraciones realizadas en redes sociales por concejal del PP, Francisco Trueba, en las que dice hacerse eco de denuncias vecinales sobre el "estado de abandono" de la pasarela de Ganzo-Duález, cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento al ser de su titularidad, y que, afirma, está "llena de óxido, pintadas y actos vandálicos". Una "falta de mantenimiento" que el popular extiende a "muchas otras obras" de la ciudad.

Frente a estas críticas, en un comunicado, Urraca ha defendido la labor que se viene realizando desde el Consistorio en materia de mantenimiento y control de estas infraestructuras.

"El Ayuntamiento de Torrelavega revisa, atiende y repara sus pasarelas. Siempre que se observa, se nos comunica o detectamos algún tipo de desperfecto, actuamos para solucionarlo", ha afirmado el concejal.

Como ejemplo de las actuaciones realizadas en los últimos meses, Urraca se ha remitido a los trabajos ejecutados en la pasarela del Sorravides, junto a la residencia San José, donde se han sustituido las tablas que lo requerían; así como en la pasarela del río Cristo, junto al Barrio Covadonga, donde también se ha llevado a cabo una intervención "importante" de mantenimiento.

Además, el responsable de Obras ha señalado que el Ayuntamiento inició a finales de 2025 los trámites para realizar una "revisión estructural completa" de la pasarela de Ganzo, de aproximadamente 500 metros de longitud.

En concreto, se solicitó presupuesto para llevar a cabo una revisión de la cimentación, los aparatos de apoyo, la estructura, los forjados, las juntas de dilatación y los puntos de apoyo, con el objetivo de realizar una inspección integral "que permita ofrecer mayores garantías de seguridad".

Según ha explicado Urraca, esta revisión se va a ejecutar "ahora" dentro de la planificación municipal de mantenimiento de estas infraestructuras y acondicionada "de forma más exhaustiva".

En este sentido, ha calificado de "oportunista" al PP, al que ha criticado su actitud. "El Partido Popular sale a sembrar alarma precisamente cuando el Ayuntamiento ya está actuando y cuando se está procediendo a realizar una nueva revisión de la pasarela de Ganzo. Nos parece una actitud oportunista, más aún después de la tragedia que todos lamentamos ocurrida en Santander", ha señalado en referencia a El Bocal, donde la semana pasada fallecieron seis jóvenes al colapsar una pasarela.

Además, Urraca ha explicado que el Ayuntamiento ha iniciado también los trámites para realizar revisiones estructurales de las dos pasarelas existentes entre La Viesca y La Barquera.

Estas revisiones incluirán, además del análisis del estado actual de las estructuras, la definición y estimación de futuras actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento con el objetivo de establecer una base técnica para posibles proyectos de refuerzo, rehabilitación o mejora si fuera necesario.

En cualquier caso, el concejal ha aclarado que las sucesivas revisiones visuales realizadas hasta ahora no han detectado ningún peligro, motivo por el cual "no se ha procedido a un cierre como el que el Ayuntamiento de Santander está acometiendo por toda la ciudad", ha señalado en referencia al cierre "por prudencia" de algunos espacios de la ciudad tras la tragedia sucedida en la costa.