Urrutia exige a Casares que garantice la prestación de servicios en todas las instalaciones públicas el 11N

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SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Cantabria al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha exigido al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), que garantice durante este miércoles, día de la huelga general, la prestación de servicios en todas las instalaciones públicas.

"Exijo a Casares que, lo mismo que está fomentando la huelga, garantice la prestación de servicios públicos en todas las instalaciones, y el derecho de los ciudadanos tanto de ir a trabajar como de recibir ese servicio público", ha dicho en un vídeo distribuido por el PP en redes sociales.

Y es que, a su juicio, la ciudadanía tiene el mismo derecho de ir a la huelga que de trabajar.

En este sentido, ha criticado que el alcalde de Ramales de la Victoria, César García (PSOE), ha decidido cerrar "a cal y canto" el edificio del Ayuntamiento, lo que impedirá que los trabajadores acudan presencialmente.

Asimismo, ha subrayado que ha cerrado la oficina comarcal del Gobierno de Cantabria, en la que los ganaderos presentan sus escritos, y ha reclamado que ésta "tiene que prestar un servicio mínimo".