Urrutia participará en un foro europeo sobre preparación y resiliencia ante desastres

Archivo - Isabel Urrutia en Bruselas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, participará el 12 de octubre en Bruselas en una de las sesiones de la 24ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades dedicada a la preparación comunitaria inclusiva y la resiliencia ante los desastres.

Según ha informado el Gobierno, Urrutia ha sido designada por la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones (CdR) para formar parte de este foro internacional por su experiencia y conocimiento en materia de protección civil y emergencias, así como por su condición de ponente del dictamen del Comité de las Regiones sobre la Estrategia de la Unión Europea para la preparación frente a futuras amenazas y crisis.

La sesión, organizada conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), reunirá a responsables políticos europeos, representantes de ciudades y regiones, organismos internacionales y expertos para analizar cómo reforzar la preparación de las comunidades ante situaciones de emergencia y garantizar que las medidas de prevención, alerta y respuesta lleguen a toda la población.

La participación de la consejera cántabra en este encuentro supone además reforzar su presencia en los principales foros europeos en los que se están definiendo las futuras políticas de preparación y respuesta ante amenazas y crisis, lo que permite que la comunidad conozca las experiencias que están funcionando en otros territorios y pueda trasladar también al ámbito europeo su propia experiencia en materia de protección civil y emergencias.

En concreto, durante su intervención, la consejera abordará el papel de las administraciones regionales para garantizar que la preparación ante los desastres alcance a todos los sectores de la sociedad, con especial atención a las personas que pueden encontrar mayores dificultades para acceder a información o asistencia durante una emergencia.

También analizará las medidas necesarias para reforzar la cooperación entre las administraciones públicas, las comunidades y el conjunto de actores implicados antes, durante y después de una catástrofe, desde un enfoque de "toda la sociedad" que sitúe a los ciudadanos en el centro de las políticas de prevención y resiliencia.

La sesión prestará especial atención a la importancia de contar con sistemas de alerta temprana eficaces, información fiable y accesible, una adecuada comunicación de crisis y comunidades preparadas, con el objetivo de reducir los riesgos y evitar que nadie quede atrás.

Asimismo, se analizarán las necesidades específicas de colectivos como los niños, las personas mayores o las personas con discapacidad, así como los retos derivados de la desinformación.

Junto a Urrutia, participarán en el panel el eurodiputado Gregory Allione; el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyy, y Elif Ayhan, especialista principal en Gestión de Riesgos de Desastres del Banco Mundial para la región de Europa y Asia Central.

La sesión contará además con la intervención de apertura de Kamal Kishore, representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la UNDRR.

La jornada se enmarca bajo el lema de esta edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, 'Regiones fuertes, Europa fuerte', y pretende generar recomendaciones para las políticas europeas de cohesión y resiliencia a partir del intercambio de experiencias entre los distintos niveles de gobierno.