Gema Igual e Isabel Urrutia en Reinosa - PP

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Cantabria al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha pedido a los cántabros que no den por hecho el resultado de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y mantengan la movilización hasta el último día de campaña.

"No penséis ni deis nada por hecho. Sánchez ha venido a resistir y es capaz de todo, de cualquier cosa", ha advertido este domingo durante un acto en Reinosa, en el que también ha participado la candidata al Senado y alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Allí, Urrutia ha denunciado el "deterioro" de las infraestructuras y los servicios ferroviarios. "¿Alguien podía pensar que en España los españoles tuvieran miedo a subirse a un tren?", ha preguntado, en referencia a la supresión de frecuencias, las interrupciones del servicio y las dificultades de los usuarios para viajar.

Y como ejemplo, se ha referido a la incidencia registrada en el tren que conecta las terminales T4 y T4 Satélite del aeropuerto de Barajas, que ha provocado largas colas, aglomeraciones y problemas para los viajeros que tenían que coger sus vuelos. "Personas abandonadas. Colapso absoluto", ha dicho.

La candidata ha reclamado que el Gobierno de España "deje de abandonar" las infraestructuras estratégicas de Cantabria, especialmente la A-67 y el ferrocarril. "¿Dónde está el dinero de los españoles? Nos fríen a impuestos y las infraestructuras siguen sin funcionar", ha enfatizado.

Frente a esta situación, ha destacado el "compromiso" del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga con Reinosa y la comarca de Campoo, para lo que ha destacado las 19 viviendas de protección pública en alquiler asequible construidas en Las Fuentes, con una inversión cercana a los 2,9 millones de euros; el convenio con ADIF para la llegada de la Alta Velocidad a Reinosa, y los 3,2 millones destinados a ampliar el puente nuevo sobre el río Híjar y proteger la ciudad frente a las inundaciones.

También ha hecho hincapié en las nuevas vías ciclistas, con una inversión cercana a los 800.000 euros; la mejora del Centro de Salud de Campoo, con una inversión próxima a los tres millones; el impulso de la carretera Reinosa-Potes, cuyo proyecto supera inicialmente los 100 millones, y el compromiso de una nueva base del 061 en 2027, con una UVI móvil las 24 horas.

A ello ha sumado la ampliación del parque de bomberos, el apoyo a los ganaderos, la reapertura del matadero y las medidas de apoyo a las familias y los servicios sociales.

"El Gobierno de Buruaga ha demostrado su compromiso con Reinosa, con los campurrianos y con el sur de Cantabria", ha subrayado Urrutia.

Por otro lado, se ha referido a la visita a Cantabria de la ministra de Educación, Milagros Tolón, y ha criticado que no haya ofrecido explicaciones sobre la vivienda de protección oficial con la que ha hecho negocio.

"Yo pensé que iba a dar la campanada y nos iba a contar de una vez por qué lleva lucrándose años de una vivienda de protección oficial", ha manifestado.

Por último, la 'popular' ha defendido el proyecto de Feijóo para "reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición de España", y ha llamado a movilizar todos los votos hasta el último día de campaña.

"Ellos vienen a resistir; nosotros venimos a ganar, a servir a España y a los españoles", ha concluido.

RESPONSABILIDAD DE LOS CÁNTABROS

Por su parte, Gema Igual ha insistido en la trascendencia de las elecciones del 29 de noviembre y en la responsabilidad de los ciudadanos ante una cita en la que se decidirá el futuro Gobierno de España.

Igual ha reivindicado "el privilegio que tenemos de poder decidir el futuro de España" y ha apelado a la implicación de los cántabros ante lo que considera una oportunidad para "poner fin" a la etapa de Pedro Sánchez.

La candidata ha acusado al Ejecutivo socialista de "haber sumido" al país en una situación de "corrupción, incapacidad y parálisis", y ha criticado especialmente las dificultades para acceder a una vivienda, la pérdida de poder adquisitivo de las familias y las trabas fiscales y burocráticas a los empresarios.

Frente a esa gestión, ha defendido las propuestas de Feijóo, entre ellas la construcción de un millón de viviendas, la rebaja de impuestos y la revisión de las infraestructuras.

Igual ha subrayado que el cambio político exige también la participación de la sociedad y ha pedido a los ciudadanos que se impliquen y asuman su responsabilidad en las próximas elecciones.

En este sentido, ha apelado al compromiso de todos con el futuro de España y con el país que quieren "dejar a sus hijos", sin olvidar el esfuerzo realizado por las generaciones anteriores.