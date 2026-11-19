La candidata del PP al Congreso, Isabel Urrutia, acude al encuentro sectorial sobre seguridad - PP

TORRELAVEGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha reclamado este jueves en Torrelavega "dignificar" a policías y guardias civiles y combatir la inseguridad en Cantabria.

Durante un encuentro sectorial sobre seguridad que se ha celebrado en el Centro Cívico Lazaro Baruque, Urrutia ha firmado que los ciudadanos "estamos en buenas manos porque tenemos unos grandísimos profesionales", aunque ha subrayado que "en los últimos tiempos", las instituciones que garantizan la seguridad y la libertad "se han visto degradadas por el mismo Pedro Sánchez que bloquea todas las medidas que benefician a los profesionales".

Urrutia ha mantenido este encuentro en Torrelavega porque en los últimos meses se ha experimentado "un especial aumento de los delitos" en la ciudad, donde precisamente se ha producido "una de las mayores operaciones de lucha contra la criminalidad" recientemente. La candidata ha insistido en que "la seguridad ciudadana es una prioridad y no podemos resignarnos a que haya barrios donde los vecinos tengan miedo o donde delinquir salga prácticamente gratis".

En este sentido, ha planteado un cambio de rumbo que pasa por combatir la multirreincidencia, agilizar los juicios y actuar contra las bandas y los narcopisos, reforzando la presencia policial en los barrios y el cuidado de las fronteras.

"Debemos recuperar la seguridad en nuestras calles y dignificar y reforzar la labor de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado la candidata, para quien "no podemos exigir más a nuestros policías y guardias civiles si no les damos los medios, el reconocimiento y la protección que merecen".

"No se nos olvida el bloqueo de Sánchez a la aprobación de la declaración de profesión de riesgo y jubilación digna de los profesionales; el incumplimiento de la equiparación salarial, los 4 guardias civiles muertos en Barbate y Huelva por culpa del narcotráfico y la falta de medios; ni la cloaca del PSOE para desacreditar a la UCO, la cesión de competencias a Cataluña o las pulseras antimaltrato que no funcionan", ha asegurado.

Frente a ello, ha destacado que el programa de Reconstrucción Nacional del presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, contempla reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo, culminar la equiparación salarial, actualizar sus dietas y reforzar las plantillas y la atención a su salud mental.

Finalmente, Urrutia ha exigido que las inversiones en infraestructuras policiales "se materialicen" y que los compromisos, como el nuevo cuartel de Laredo, "se cumplan en plazo".

"Necesitamos seguridad en todos los rincones de Cantabria y que nuestros policías y guardias civiles tengan el reconocimiento, los recursos y la protección que merecen", ha enfatizado.