USO denuncia "escasez" de plantilla en el servicio de transportes de Santander y jornadas de trabajo "maratonianas"

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SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO ha denunciado "la notoria escasez" de trabajadores en la plantilla del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTUS), lo que conlleva a que se vean "obligados" a realizar jornadas "maratonianas", con un volumen de horas extraordinarias "inasumible".

Así lo ha criticado este martes en un comunicado, en el que indica que en agosto ha habido empleados que "únicamente" han disfrutado de un día de descanso.

"Mientras el Ayuntamiento habla de una plantilla de 346 empleados, los datos reales facilitados al Comité de Empresa demuestran que solo hay 315 plazas ocupadas, con 49 vacantes y 35 internos, evidenciando un déficit estructural de 14 trabajadores", ha explicado la organización sindical.

Ha achacado esta situación --que "no es nueva"-- al resultado "de seis años de absoluta desidia e inacción" por parte del Consistorio.

"Durante los últimos seis años, el Servicio Municipal de Transportes se ha estado sustentando de manera sistemática gracias a las jornadas voluntarias y al abuso continuado de las horas extraordinarias de la plantilla, sin que los responsables municipales hayan movido un solo dedo ni implementado medida alguna para corregir esta precariedad", ha lamentado USO.

En este sentido, ha afirmado que ello está provocando que se hayan quedado servicios "sin ejecutar de manera efectiva y tarjetas de líneas completas que no han podido salir a la calle por falta directa de personal para cubrirlas".

El sindicato ha aseverado que el servicio municipal está "atascado en el tiempo" porque el Ayuntamiento "lleva años sin actualizarlo ni modernizarlo" y se ha quejado de que el equipo de Gobierno (PP) evidencia "una alarmante falta de voluntad" al "no buscar ni aplicar las herramientas normativas y presupuestarias necesarias para solucionar las deficiencias".

Además, también ha denunciado que el Ayuntamiento "ha apartado deliberadamente al SMTU y a la representación de sus trabajadores de las verdaderas mesas de negociación"; y que actualmente en las cocheras "no cabe ni un vehículo más en su interior".

Por todo ello, USO ha exigido al Consistorio que "enfrente" los problemas estructurales del servicio, que "adecue" la plantilla "de forma digna", que "devuelva" la negociación a las mesas correspondientes y "proporcione" infraestructuras "acordes" a las necesidades "reales" de la ciudad y de sus trabajadores.

MÁS DINERO PARA NUEVOS PUESTOS

A preguntas de la prensa sobre estas denuncias, la alcaldesa, Gema Igual, se ha referido a que en el Pleno del pasado jueves se ha llevado a cabo una modificación de crédito para que el exceso de horas extras que se estaba "empezando" a tener en el servicio municipal de transportes por las bajas laborales se "palíe" con nuevos puestos de trabajo.

"Con lo cual está solucionado", ha apostillado la regidora, que lo ha justificado en que se acaba de dotar económicamente al servicio para que "haya más personas en la plantilla", ha afirmado.

Igual ha hecho estas afirmaciones a los medios de comunicación tras la reunión que ha mantenido con el director general de Faro Santander, Daniel Vega, en Enclave Pronillo.