La vacunación de la gripe arranca en próximas semanas e incluirá a niños de 3 y 4 años en todos los colegios

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación de la Consejería de Salud de Cantabria arrancará en las próximas semanas y tendrá como principal novedad la inmunización contra la gripe de niños de 3 y 4 años en todos los centros escolares de la región.

También la vacunación contra la COVID-19 a partir de los 70 años, como criterio general, distribuida a lo largo de todo el año.

Así lo ha expresado la directora general de Salud Pública del Gobierno autonómico, María Isabel de Frutos, con motivo de su participación en la jornada 'Vacunar Más, Proteger Mejor: Estrategias para ampliar coberturas', celebrada este lunes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y organizada por la Consejería en colaboración con el Observatorio de Salud Pública de la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV).

De Frutos ha valorado el esfuerzo conjunto de los profesionales y ciudadanos en las campañas de vacunación y ha puesto el acento en conseguir mejorar progresivamente las tasas de cobertura hasta alcanzar el objetivo que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) de llegar al 75 por ciento.

Y, para ello, ha apostado por impulsar la vacunación entre los profesionales sanitarios, un colectivo "que representa un ejemplo a seguir por los ciudadanos", y también entre los trabajadores del sector educativo. Además, ha abogado por ampliar la cobertura de inmunización contra la gripe en mayores de 60 años.

CENTROS ESCOLARES

Ahora, tras la puesta en marcha de un programa piloto en centros escolares para suministrar la vacuna intranasal contra la gripe en alumnos de 3 y 4 durante la campaña pasada, Cantabria se marca este año el reto de ampliar la cobertura a este sector de la población de todos los centros educativos.

Según ha explicado De Frutos, en general, los resultados de las campañas de vacunación en niños han "mejorado" con el paso del tiempo, pero los resultados en adultos "no llegan a ser los deseados".

En este sentido, ha precisado que la cobertura en profesionales sanitarios durante la campaña 2024-2025 se situó en el 43,68%; en mayores de 60 años, en el 53,01, y en niños de entre 6 y 59 meses, en el 51,33%, frente a la anterior campaña con un 35,36%.

Objetivos que, según ha apuntado, están "bastante lejos" de las recomendaciones de la OMS, no solo en Cantabria sino en todo el país.

PREVENIR ANTES QUE CURAR

Por su parte, durante la apertura institucional, el director de Enfermería de Valdecilla, Luis Mariano López, ha puesto en valor la necesidad de prevenir antes que curar.

"Cada vacuna no es solo un dato estadístico, es una historia personal: un niño que crece con menos riesgo y una persona mayor que vive con mayor tranquilidad".

Y ha defendido que la vacunación "debería ser un compromiso colectivo con compañeros de trabajo, familiares, pacientes y un gesto de responsabilidad y de solidaridad hacia los demás".

También se ha referido a los "retos" de la vacunación, como "reforzar la confianza en algunos colectivos y mejorarla en los propios profesionales sanitarios".

'VACUNAR MÁS, PROTEGER MEJOR: ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR COBERTURAS'

Bajo el título 'Vacunar Más, Proteger Mejor: Estrategias para ampliar coberturas', el encuentro ha estado dirigido tanto a profesionales sanitarios como a ciudadanía general.

Tras la presentación de la jornada por parte de la directora general de Salud Pública, la directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, María Dolores Acón, ha moderado la conferencia inaugural 'El arte de la vacunación. Conócete a ti mismo tanto como a tu enemigo', que ha ofrecido el responsable científico del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, Iván Sanz Muñoz.

A continuación, ha tenido lugar la mesa redonda 'Cómo mejorar la cobertura vacunal en los profesionales sanitarios', moderada por la subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Patricia Corro Madrazo.

En ella ha participado la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Cantabria, María Jesús Cabero Pérez; la responsable de Formación del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, Inmaculada Torrijos Rodríguez y el jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del HUMV, Marco Gandarillas González.

Por su parte, en la segunda mesa redonda 'Cómo mejorar la cobertura vacunal en adultos', moderada por la jefa de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del HUMV, Henar Rebollo Rodrigo, ha participado el representante del Foro Español de Pacientes (FEP), Santiago García Blanco; el presidente de la Asociación de Diabéticos de Cantabria, Aureliano Ruiz Salmón; la médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Polanco María Luisa Lassalle Ortiz y la enfermera de Atención Primaria del Centro de Salud de Suances María Amada Pellico López.

El evento ha concluido con la intervención del gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla y la directora general de Salud Pública.