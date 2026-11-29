Cartel de la jornada. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marqués de Valdecilla ha organizado el 3 de diciembre la jornada 'Discapacidad y salud en Cantabria. Una mirada desde las personas, las familias y la salud pública', que tiene como objetivo mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que en el encuentro se presentará el informe 'Discapacidad y Salud en Cantabria', elaborado por el Observatorio de Salud Pública.

La cita, que se celebrará de 16 a 18.30 horas en el Salón de Actos Gómez Durán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, contará con la colaboración de la Consejería de Salud, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Ciudadanos y profesionales sanitarios están invitados a asistir a este encuentro, de acceso libre, con inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/QyoLcWu9o31LRGgWA.

A las 16.00 horas, el consejero de Salud, César Pascual; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz, inaugurarán este encuentro.

Tras ello, tendrá lugar la primera mesa 'Estado de salud y determinantes sociales de la salud', moderada por la directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, María Dolores Acón, en la que participará el presidente de la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria), Jesús Castanedo, que hablará de los determinantes sociales y las desigualdades en salud en la región.

La segunda mesa, moderada por Castanedo, se centrará en los servicios sanitarios y la atención sociosanitaria.

De esta forma, Elisa Irureta, representante de Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), expondrá la experiencia de las personas con discapacidad en el sistema sanitario, sus barreras y oportunidades de mejora.

Por su parte, la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, Maribel Priede, tratará los retos de la coordinación sociosanitaria y el apoyo a las familias.

La tercera mesa dará voz al movimiento asociativo y a sus propuestas. Estará moderada por la directora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del SCS, Patricia Corro.

Intervendrán Irene Hierro, de Fundación Obra San Martín, quien versará sobre las prioridades de las entidades sociales en salud y calidad de vida; Marilo Damalia, de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, lo hará sobre accesibilidad universal y participación comunitaria, y Francisco Linares, de Plena inclusión, expondrá propuestas en educación, empleo, autonomía y vida independiente para reducir las desigualdades en salud.

La clausura correrá a cargo de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, y de la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos.