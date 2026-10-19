Valdecilla habilita 'El Jardín de Inés', una sala de descanso para familias de pacientes en la UCI Materno-Infantil

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SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha creado 'El Jardín de Inés', una sala de descanso para que las familias de los niños ingresados en la UCI Materno-Infantil tengan un sitio donde desconectar de la carga emocional que supone pasar las 24 horas del día pendientes de un hijo.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el origen y nombre de este espacio rinden homenaje a Inés, una niña campurriana que estuvo ingresada en el hospital hasta su fallecimiento en 2024.

Según el Ejecutivo, sus padres, conscientes de la dureza de los largos trayectos diarios entre la comarca de Campoo y Santander durante los periodos de ingreso, plantearon la necesidad de habilitar un área de estas características.

La sala se ha habilitado en un antiguo almacén del servicio de Nefrología, y su cercanía a la UCI Materno-Infantil es una de sus mayores ventajas logísticas, ya que permite a los padres comer, asearse o descansar sin necesidad de alejarse de sus hijos y fuera del entorno de tensión del box médico.

La sala está equipada con un sofá, microondas, un baño contiguo con ducha y seis taquillas de almacenaje con llave, asignando de manera individual una taquilla por cada una de las camas de la unidad.

Esta dotación busca facilitar la rutina diaria y las necesidades básicas de las familias, con especial atención a aquellas que se desplazan desde municipios alejados de Santander.

El gerente de Valdecilla, Félix Rubial, ha destacado "llamar así a este espacio es el mejor homenaje que podemos hacer a una de nuestras pacientes más queridas y a su familia".

También ha puesto en valor el esfuerzo realizado por optimizar los recursos físicos del hospital en favor del bienestar del paciente y su entorno.

"Nos preparan para ser competentes técnicamente y hacer lo mejor posible todas aquellas cosas que podemos aportar a los pacientes, pero a veces hay pequeñas cosas que valen tanto como esa aportación técnica", ha concluido Ruibal.