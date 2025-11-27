Valdecilla inaugura una sala de cine para niños hospitalizados

Inauguración de una sala de cine infantil en el hospital Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha inaugurado este jueves una sala de cine infantil para hacer más llevadera la estancia de los niños ingresados en Pediatría y Hematología y que se olviden, aunque solo sea momentáneamente, de su enfermedad.

A la inauguración de este cine de 23 butacas y ambientado en 'El Rey León', han asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el consejero de Salud, César Pascual; el gerente de Valdecilla, Félix Rubial, y representantes de la Fundación Juegaterapia y de Disney España, Esther Pereira y Laura de Gracia, respectivamente, junto a profesionales de las unidades de Pediatría y Hematología.

Según han explicado, el objetivo de esta sala de cine, ubicada en el área de hospitalización pediátrica (en la tercera planta, de la Torre D), es que los niños puedan disfrutar durante sus días en el hospital de un "espacio para la diversión y también para la normalidad".

"Si este cine consigue, por un solo momento, que un niño olvide que está enfermo, ha cumplido su misión", ha afirmado Buruaga, que ha señalado que "a veces un minuto de felicidad tienen tanto poder como un medicamento".

Ha subrayado que se trata de un espacio "pequeño en tamaño, pero inmenso en significado" y que pretende ser "un refugio emocional, un lugar seguro y un paréntesis" para los niños hospitalizados y sus familias.

Buruaga ha destacado también la importancia de este cine como "herramienta terapéutica complementaria". "Los niños podrán sentirse por un momento fuera del hospital, como si estuvieran en casa, en el salón de juegos con sus amigos", ha valorado.

Equipado con la tecnología audiovisual de última generación, este cine forma parte del proyecto 'En el hospi estoy de cine' y ha sido financiado gracias a la venta de los 'Baby Pelones', creados en homenaje a los niños diagnosticados con cáncer, especialmente los de personajes Disney que han cedido sus licencias para este proyecto.

Buruaga ha aprovechado el acto para agradecer su trabajo al "extraordinario" equipo de profesionales sanitarios que trabajan cada día para cuidar la salud de los niños y niñas ingresados y de sus familias porque, según ha dicho, "acompañar a un niño enfermo es acompañar también a una familia entera".

"Sois los rostros de la esperanza", ha dicho dirigiéndose al personal presente en la inauguración, encabezados por la jefa del servicio de Pediatría, María Jesús Cabero. Y es que, según ha indicado Buruaga, "aquí no solo se administran tratamientos", sino que "se cuida, se consuela, se escucha, se informa y, afortunadamente, se cura". Cada año, más de 170 niños y niñas con cáncer reciben tratamiento en Valdecilla.

También ha reconocido la sensibilidad y compromiso de Juegaterapia con Cantabria y "su enorme capacidad para transformar los hospitales en lugares más humanos y más amables" que recuerda que "la humanización no es un adorno, sino una forma de cuidar".

Según ha concluido, este proyecto supone una "pequeña y maravillosa síntesis" de todas las políticas de salud dirigidas hacia la consolidación de un modelo asistencial "más humano, flexible y centrado en las necesidades reales de las personas y las familias".

Por su parte, Rubial ha considerado la apertura de este cine "una gran noticia y una alegría para todos" ya que permitirá que los niños ingresados tengan "un lugar donde olvidarse un rato del hospital y vivir momentos que se parezcan mucho a los de fuera".

"Sabemos que las películas no curan, pero sí ayudan a aliviar las esperas, disminuir las tensiones, y hacer que las horas pasen más rápido", ha dicho.

Mientras, Pereira ha considerado este cine "un pequeño refugio dentro del hospital donde las familias pueden compartir un rato de normalidad, reír juntas y olvidar por un momento la rutina hospitalaria".