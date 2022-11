Valdecilla lanzará en 2023 dos becas para la investigación y la innovación en Enfermería

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha anunciado que en 2023 lanzará dos programas de becas para promocionar la investigación y la innovación en Enfermería con estancias en centros nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

Así lo ha anunciado en el marco de la X edición de las Jornadas de Innovación y Desarrollo de Valdecilla, encuentro que se ha consolidado como una de las citas ineludibles del calendario para el gremio de enfermería, y que ha contado con la presencia del director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Rafael Sotoca, el director gerente de Valdecilla, Rafael Tejido, y la directora de Enfermería, Gema García.

Sotoca ha destacado la "vocación innovadora" de Valdecilla. Por su parte, Rafael Tejido ha ensalzado la posición que ocupa el área de Enfermería en el hospital. Finalmente, García ha recordado la existencia de la Unidad de Apoyo a la Investigación, "que ejerce una labor de asesoramiento muy valiosa y que cada vez es más demandada".

MÁS DE UN CENTENAR DE ASISTENTES

Organizadas desde la Dirección de Enfermería del hospital, las jornadas se han celebrado en la sala Gómez Durán de Valdecilla y se han retransmitido en directo a través del canal de Youtube del SCS, congregando a más de un centenar de profesionales interesados en compartir sus proyectos e ideas innovadoras.

El encuentro, con el lema '10 años de ilusión y compromiso, avanzando juntos', ha servido para generar conversación en torno a los distintos temas que se han puesto sobre la mesa a través de las conferencias 'Transformación digital: una oportunidad para humanizar' y 'SuperLu: superación, humanización e innovación', así como de la mesa redonda 'Nuevos roles, nuevos retos'.

Junto a estas charlas han tenido lugar las comunicaciones del congreso, a las que este año se han presentado 37 candidaturas, 13 orales y 21 póster, y cuyos premios se han entregado al cierre del evento.

Han recaído, respectivamente, en 'Impacto de la clase social y otros factores sociales en la tasa de cesación tabáquica', de Zulema Gancedo y colaboradores; y 'Percepción de las madres sobre la información recibida en la maternidad en un hospital adherido a la iniciativa IHAN', de Elsa Cornejo y colaboradores.

Cornejo fue galardonada también con los premios a Mejor Comunicación, por su trabajo 'Prevalencia del dolor y/o grietas en el pezón en madres lactantes en el puerperio inmediato'; y a Mejor Artículo, por 'Preventing nipple pain/trauma in breastfeeding women: a best practice implementation Project at the Marqués de Valdecilla University Hospital'.

Por otra parte, durante las jornadas se ha presentado a los ganadores del Concurso de Enfermería IDEALab, que ha recaído en el proyecto 'Colpotometer', liderado por el equipo innovador formado por María Rosario Menéndez Ba, Rossana Valentín Salas y Alberto Muñoz Solano.

Igualmente, se ha resuelto también la 24ª Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación 'Enfermería Valdecilla', que cuenta con el patrocinio de la fundación Caja Cantabria.

El mejor proyecto ha sido para 'La relación terapéutica entre el gestor de casos y la persona con trastorno mental grave: un estudio con métodos mixtos', de los investigadores Matías Subías, Antonio Moreno, Maria Romeu, Moserrat Puig, Sara Sánchez e Hilari Andrés; del Parc Sanitari Sant Joan de Deu (Barcelona) y la Universitat de Barcelona.

Y en la categoría al mejor proyecto a desarrollar en el Hospital Valdecilla ha sido galardonado el titulado 'Efectividad de un conjunto de medidas posturales para la versión cefálica espontánea en el manejo de la presentación de nalgas en el tercer trimestre de embarazo: ensayo clínico controlado aleatorizado', de los autores Amaya Martín, Beatriz Corona, Mónica González, Jezabel Herrera, Rocío Menéndez, Belén Quijano y Virginia Terán.