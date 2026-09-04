Valdecilla es el mejor hospital de alta complejidad de España en el nuevo Ranking Best in Class 2026

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se ha alzado con el primer puesto como el mejor hospital de alta complejidad de España en la primera edición del Ranking Hospitales Best in Class 2026.

Este hito consolida al centro cántabro "como el gran referente nacional en calidad y eficiencia sanitaria", superando en la clasificación a otras grandes instituciones del país como el Hospital Gregorio Marañón o la Fundación Jiménez Díaz, ha destacado el Gobierno.

El consejero de Salud, César Pascual, ha destacado la importancia de este reconocimiento, que "confirma el gran equipo de profesionales que tiene el hospital cántabro, que hacen de la calidad y la excelencia su forma habitual de trabajo, con una dinámica permanente de actualización de conocimiento y mejora continua".

Ha valorado especialmente que este premio evalúa la trayectoria del hospital público en los últimos cinco años, "un lustro en el que Valdecilla se ha consolidado en la élite de la sanidad española en asistencia, investigación, innovación y alta especialización", y en un periodo en el que los efectos de la pandemia en la sanidad fueron "extraordinarios", ha enfatizado.

"En 2021 veníamos de afrontar una crisis sanitaria sin precedentes que puso a prueba todo nuestro sistema sanitario y especialmente nuestros hospitales. Cinco años después, vemos que Valdecilla no solo se recuperó, sino que ha consolidado su liderazgo entre los grandes hospitales del país", ha remarcado el consejero.

Creada por Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria Universidad Rey Juan Carlos, esta nueva clasificación combina los resultados de los Premios BiC de los últimos cinco años con criterios de regularidad, excelencia y otros reconocimientos obtenidos por los hospitales de alta y media complejidad de todo el territorio nacional, premiando así la consistencia, la capacidad de mejora y la continuidad en la obtención de resultados excelentes a lo largo del último lustro (2021-2025).

En el caso concreto del ránking de los hospitales de alta complejidad, el primer puesto corresponde al Hospital Valdecilla por la combinación de una elevada puntuación en el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), la regularidad de sus resultados y la excelencia de sus servicios. En segundo y en tercer lugar se encuentran el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Por su parte, el cuarto puesto es para el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y el quinto, para el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Completan las diez primeras posiciones el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario de La Princesa y el Hospital Universitari Vall d'Hebron.

En media complejidad, el primer puesto corresponde al Hospital Universitario General de Villalba, seguido del Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

RANKING HOSPITALES BEST IN CLASS 2026

Los Premios Best in Class (BiC) llevan más de dos décadas poniendo el foco en la excelencia de los hospitales y servicios clínicos a través del ICAP, un indicador desarrollado con el respaldo de las sociedades científicas participantes, expertos en gestión sanitaria y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, que evalúa la organización, los procesos y las buenas prácticas que caracterizan a los servicios hospitalarios orientados a ofrecer una atención de máxima calidad.

Ahora, esa trayectoria da un paso más con el Ranking Hospitales Best in Class 2026, que amplía la fotografía anual de los premios para ofrecer una visión de la evolución de los centros a lo largo de cinco años.

En concreto, la nueva clasificación reúne los resultados obtenidos por hospitales y servicios en las ediciones de 2021 a 2025 y los combina con otros elementos vinculados a la trayectoria de cada organización, como la regularidad de sus resultados, la excelencia de sus servicios, los reconocimientos Best in Class 5 Estrellas y la innovación en inteligencia artificial.

El ranking establece, además, dos categorías en función de la complejidad: alta y media complejidad. En total, la clasificación de alta complejidad incluye 39 centros, mientras que la de media complejidad reúne 22 hospitales.