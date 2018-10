Valdecilla obtiene cinco premios 'Best in Class' por su excelencia en la atención al paciente

Publicado 23/10/2018 21:07:33 CET

Revilla subraya el "orgullo" de Cantabria por su sistema sanitario y por Valdecilla como hospital de referencia

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha obtenido cinco premios 'Best in Class' (BIC) en las categorías de anestesia y reanimación, hepatitis C, medicina intensiva/UCI, patología digestiva y VIH/SIDA, que reconocen su excelencia en la atención al paciente y le sitúan entre la élite de la sanidad española.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, han asistido este martes por la tarde, en el Palacio de Exposiciones de Santander, a la ceremonia de entrega de estos premios en una edición en la que Valdecilla ha alcanzado 20 candidaturas finalistas.

Durante su intervención en el acto, Revilla ha expresado el "orgullo" que, según ha dicho, tiene Cantabria por su sistema sanitario y por tener a Valdecilla como hospital de referencia.

El presidente ha señalado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) es el "mejor valorado de España", según los datos del barómetro sanitario, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Revilla ha defendido que "la sanidad es lo más importante para los ciudadanos" y ha opinado que los profesionales sanitarios se pueden sentir orgullosos de su trabajo.

En este sentido se ha referido a la importancia de humanizar la asistencia, apuntando que el trato al enfermo es parte de la curación.

Por su parte, Real ha felicitado a todos los premiados, con especial mención a los galardonados de Cantabria, de quien ha destacado su compromiso con el sistema público de salud, con los pacientes y con la mejora de la calidad y seguridad asistencial.

Además, ha manifestado que España cuenta con un "excelente sistema de salud, tanto en términos de eficacia, eficiencia y resultados sanitarios y, concretamente, ha destacado la "apuesta del Gobierno de Cantabria "por un modelo sanitario público, universal, de calidad, equitativo, eficaz, eficiente, suficientemente financiado y sostenible en el tiempo".

De cara al futuro inmediato, la titular de Sanidad ha avanzado la necesidad de reorganizar el sistema sanitario en torno a la atención del paciente crónico, pluripatológico y en situación de fragilidad, como principal referente de los actos médicos y asistenciales.

"Tenemos que dar respuesta a las necesidades de esta población por razones éticas y de sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", ha dicho.

En el acto de entrega de los premios BIC Revilla y Real han estado acompañados por el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Rodrigo Gutiérrez; la consejera de Sanidad, María Luisa Real; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, Ángel Gil, y el presidente-editor del grupo Wecare-U, Santiago de Quiroga.

También han asistido los consejeros de Sanidad de Madrid y el País Vasco, Enrique Ruiz Escudero y Jon Darpón, respectivamente, y numerosos representantes institucionales de los servicios sanitarios de diversas comunidades autónomas.

LOS PREMIOS

Los Premios 'Best In Class', que este año alcanzan su edición número trece, son convocados anualmente por la publicación especializada en el sector sanitario Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

El Gobierno ha subrayado que desde que Valdecilla comenzó a participar en estos premios 'Best in Class' en 2012 y desde entonces siempre se ha mantenido a la cabeza entre los centros con más finalista.

De hecho, año tras año ha obtenido, según ha señalado, "excelentes resultados" y ha conseguido ser finalista "en el 75% de las candidaturas a las que ha optado".

Ha recordado que en este recorrido destaca el año 2015 que, con motivo del 10º aniversario de este certamen, Cantabria obtuvo uno de los premios especiales otorgados a las Consejerías de Sanidad con mejores resultados.

Con esta distinción se destacaba el papel de Valdecilla como uno de los hospitales de España que había conseguido unas de las trayectorias más sólidas en esta convocatoria.

En la edición del pasado año Valdecilla fue el hospital con más finalistas (15) y con más categorías ganadoras (6).

Este año se han presentado más de 800 servicios de 120 hospitales, lo que convierte a los premios BIC en la convocatoria de mayor impacto a nivel nacional.