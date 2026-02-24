Valdecilla organiza un curso sobre trasplante pulmonar entre especialistas de distintas comunidades

Archivo - Valdecilla - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá este jueves y viernes, 26 y 27 de febrero, la 'I Jornada Nacional Valdecilla de Trasplante Pulmonar en Red', un curso de formación organizado por el coordinador autonómico de Trasplantes en Cantabria, Eduardo Miñambres, y el especialista de la Unidad de Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Víctor Mora.

La actividad está dirigida a neumólogos y coordinadores de trasplantes de distintas comunidades autónomas que remiten a sus pacientes a Cantabria para trasplante pulmonar.

El encuentro, de inscripción gratuita, se celebrará en el Hotel Bahía y se estructura en dos sesiones de trabajo, con un programa que incluye una revisión del mapa del trasplante pulmonar en 2025, simulaciones de casos clínicos y sesiones centradas en el papel del neumólogo en el seguimiento del trasplante, entre otros asuntos, ha informado este lunes el Gobierno de Cantabria.

La jornada se iniciará el 26 de febrero por la tarde con la bienvenida y la explicación de los objetivos del curso, a cargo de la jefa de Servicio del Área Médica de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Elisabeth Coll; el coordinador autonómico de Trasplantes en Cantabria, Eduardo Miñambres; y el neumólogo responsable de la Unidad de Trasplante Pulmonar, Víctor Mora.

A continuación, Coll presentará cifras clave, tendencias y retos del trasplante pulmonar en España durante 2025, mientras que Miñambres abordará los nuevos escenarios que se abren en la donación pulmonar, destacando procedimientos y elementos que ya están cambiando la práctica clínica.

La jornada del jueves continuará con una simulación real a cargo de Víctor Mora, Sandra Tello, José Manuel Cifrián y Sheila Izquierdo, profesionales del Servicio de Neumología del HUMV vinculados a la Unidad de Trasplante Pulmonar.

A través de distintos casos clínicos, reproducirán el trabajo de un comité multidisciplinar a la hora de seleccionar candidatos a trasplante pulmonar, analizando qué pacientes son potenciales receptores y por qué motivos.

Esta primera sesión finalizará con la intervención del jefe de Servicio de Neumología del Hospital Valdecilla, José Manuel Cifrián, que expondrá los factores diferenciadores durante un proceso de trasplante pulmonar, poniendo el foco en lo que deben aportar los distintos profesionales implicados.

La sesión del viernes comenzará a las 09.00 horas con la ponencia 'Consultorio "las 02:00 a.m." del trasplantado. ¿Qué hacer si...?', impartida por Sandra Tello, quien repasará buenas prácticas ante situaciones frecuentes de consulta por parte de pacientes trasplantados.

La siguiente ponencia, 'Trasplante pulmonar para no trasplantadores', correrá a cargo de Víctor Mora, que abordará pautas y procedimientos sanitarios esenciales durante el proceso de trasplante, como la administración de fármacos para prevenir el riesgo de infección (profilaxis) o la prescripción de tratamientos inmunosupresores para reducir el riesgo de rechazo (inmunosupresión).

La conferencia 'El papel del cirujano torácico en el seguimiento del trasplante', de Sara Naranjo, especialista del Servicio de Cirugía Torácica de Valdecilla vinculada a la Unidad de Trasplante Pulmonar, será otro de los ejes del programa.

A continuación, tendrá lugar la charla 'Partido a partido: seguimiento compartido por escenarios', en la que intervendrán tres neumólogas de otros centros hospitalarios de España: Ana Jódar, del Hospital Universitario Galdakao (pretrasplante); Begoña Fernández, del Hospital Universitario de Navarra (postrasplante infeccioso); y Carmen Diego, del Hospital Universitario Central de Asturias (postrasplante no infeccioso). La última parte del encuentro estará dedicada a los aspectos de mejora durante el trasplante pulmonar.

A las 12.30 horas comenzará la ponencia 'Lo que ya aprendimos por las malas', de Sheila Izquierdo; seguida de '¿Divorcio o matrimonio de conveniencia? Mitos y realidades legales en gestión sanitaria', por el jefe de Servicio de Asesoría Jurídica de la Consejería de Salud de Cantabria, Joaquín Cayón.

La clausura correrá a cargo del director gerente del Hospital Valdecilla, Félix Rubial, junto con los directores del curso, Víctor Mora y Eduardo Miñambres, que presentarán las conclusiones de la 'I Jornada Nacional Valdecilla de Trasplante Pulmonar en Red'.

Durante la jornada, el neumólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y miembro de la Unidad de Trasplante desde hace más de 10 años, David Iturbe -ausente en el programa-, estará representando a la unidad en una reunión internacional de disfunción crónica del injerto en el trasplante pulmonar en París, rodeado de especialistas referentes en la patología a nivel mundial.

VALDECILLA, CENTRO DE REFERENCIA EN TRASPLANTE PULMONAR

El hospital cántabro es CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) desde 2009 de Trasplante Pulmonar gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios vinculados a diferentes especialidades que trabajan de forma coordinada en la atención a pacientes candidatos a trasplante pulmonar y aquellos ya trasplantados de pulmón.

En 2025, Valdecilla realizó 48 trasplantes pulmonares, siendo el segundo órgano más trasplantado por delante del hígado (22), corazón (23) o páncreas (6), y solo superado por los trasplantes de riñón (73).

El centro hospitalario cuenta con un programa de trasplante pulmonar desde 1997, y en la actualidad sigue siendo referencia para este procedimiento para otras comunidades autónomas como Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra y la zona norte de Castilla y León.