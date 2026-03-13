Valdecilla supera los 800 trasplantes de hígado

Archivo - trasplante en pacientes con enfermedades hepáticas inoperables - GVA - Archivo

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha realizado ya más de 800 trasplantes de hígado, un hito asistencial que refleja la "madurez" de un programa iniciado hace más de 35 años que destaca por "sus excelentes resultados clínicos y su capacidad de innovación", sostenido por un engranaje multidisciplinar de profesionales "altamente especializados".

Así, alcanzar ese volumen de trasplantes hepáticos -de los que 22 se realizaron en 2025, seis más que en el ejercicio anterior- es fruto del "esfuerzo colectivo" de un equipo en el que se integran especialistas de los servicios de Cirugía General, Aparato Digestivo, Anestesiología y Cuidados Intensivos, entre otros, además de la Coordinación de Trasplantes, y se sustenta en la "generosidad" de los donantes, que posiciona a Cantabria cada año como líder nacional, ha valorado el Gobierno regional.

En un comunicado, ha destacado que el trasplante de este órgano representa "una oportunidad de vida" para pacientes cuyo hígado sufre un daño severo, crónico o agudo, que no puede ser curado con otros tratamientos médicos, como sucede con la insuficiencia hepática aguda y ciertos tipos de cáncer, entre otras enfermedades.

La trayectoria del programa de trasplante hepático de Valdecilla comenzó el 15 de noviembre de 1990, convirtiendo al hospital en uno de los centros pioneros de España. El primer paciente logró sobrevivir 22 años tras la intervención, demostrando desde el inicio el "impacto vital" de esta técnica.

Fue impulsado por un equipo de cirujanos y clínicos comprometidos, cuyo liderazgo ha sido recogido en la actualidad por una plantilla "renovada e igual de comprometida con la excelencia y la mejora continua".

Según el Ejecutivo autonómico, esta capacidad de innovación quedó patente el 23 de diciembre de 2014, cuando se realizó el primer trasplante hepático con donante en asistolia, un tipo de donación que es más compleja porque al resultar de una muerte por parada cardiorrespiratoria compromete que los órganos lleguen al receptor en las mejores condiciones.

En este sentido, además, Valdecilla participó activamente en un estudio multicéntrico nacional publicado en el año 2018, que demostró la "superioridad de la estrategia" de controlar este tipo de donación con ECMO -un dispositivo para la ventilación extracorpórea- frente a otras, logrando "un gran impacto científico internacional".

Otro de los hitos de este programa fue su propia continuidad incluso en los peores momentos de la pandemia por COVID-19, cuando los programas de trasplantes de otros centros sufrieron dificultades por la alerta sanitaria y no volvieron a funcionar a pleno rendimiento hasta pasados los primeros meses.

Históricamente, el programa ha exhibido unos resultados de supervivencia y calidad que se sitúan por encima de la media nacional. Y este nivel de excelencia se mantiene a pesar de contar con una población de referencia "muy ajustada", centrada en Cantabria y La Rioja.

ACTIVIDAD RECIENTE

La actividad reciente consolida la "fortaleza operativa" del programa. Durante el 2025, Valdecilla realizó 22 trasplantes de hígado, lo que supone seis intervenciones más respecto a 2024.

El impulso de la donación en asistolia fue clave en este último ejercicio, representando el 50% de la actividad con 11 injertos realizados por esta vía.

Hasta la fecha, el hospital acumula 45 trasplantes hepáticos mediante esta técnica de alta complejidad.