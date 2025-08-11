Valderredible, en aviso naranja por calor, registra la máxima de Cantabria con 37 grados

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valderredible registra a primera hora de esta tarde -y una vez más- la máxima temperatura de Cantabria al alcanzar los 37 grados centígrados en una jornada en la que el sur de la región está en aviso naranja (riesgo importante) por calor y Liébana en alerta amarilla (riesgo).

Así, es en la localidad de Cubillo de Ebro donde se dan esos 37ºC, mientras que en Polientes, también en este municipio, el mercurio de los termómetros sube a 36,6ºC.

Tras ellas, los siguientes puntos cántabros donde más calor están pasando hoy son Ramales de la Victoria con 36ºC, Reinosa con 35,5 y Tama (Cillorigo de Liébana) con 34,9ºC.

En el interior destacan los grados que alcanzan Villacarriedo, 32,5ºC, y Torrelavega, 30,3ºC; mientras en el litoral el aeropuerto Seve Ballesteros registra 30,6ºC, San Vicente de la Barquera 27,5ºC y Santander 25,8ºC.

A nivel nacional, Mérida marca la máxima temperatura al inicio de esta tarde con 41,9ºC, seguida de Barcarrota (Badajoz) donde se alcanzan los 41,6ºC y la Estación de Tortosa (Tarragona) que llega a los 41,3.