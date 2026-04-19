Valderredible registra las mayores precipitaciones del país con más de 10mm

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SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones meteorológicas de Polientes y Cubillo de Ebro, ambas situadas en el municipio de Valderredible, han registrado durante la mañana de este domingo las mayores precipitaciones de España al superar los diez litros por metro cuadrado, con 13,3 mm y 12 mm, respectivamente, actualizados a las 9.00 horas.

Además, aparece en la cuarta posición a nivel nacional la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo (9.4 mm), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

La tercera posición a nivel nacional la ocupa la localidad palentina de Alto Campoo (11,6 mm).

A nivel regional, también han registrado precipitaciones Reinosa (4,3 mm) y Bárcena Mayor, perteneciente a Los Tojos (2 mm).