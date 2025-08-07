Valderredible vuelve a registra la temperatura máxima de Cantabria, con más de 36 grados

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Valderredible ha vuelto a registrar este jueves la máxima temperatura en Cantabria, al marcar sus localidades de Cubillo de Ebro y Polientes cifras por encima de los 36 grados centígrafos.

En concreto, el mercurio de los termómetros ha subido en Cubillo de Ebro a los 36,4ºC a las 15.00 horas, mientras en Polientes lo ha hecho hasta los 36,2ºC a las 15.30 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria.

En tercer lugar se sitúa Fuenté Dé, en Camaleño, con 30,9 grados, al que siguen Reinosa con 30,8ºC y Tama, en Cillorigo de Liébana con 30,2ºC.

Y es que tanto Liébana como la Cantabria del Ebro están esta jornada en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36 grados.

Las máximas hasta ahora de este jueves en España son los 41,2 grados y 41,1 grados que se han registrado en Las Palmas, en La aldea de San Nicolás y en Agüimes, respectivamente.