Valderrible roza los 40 grados y vuelve a marcar la máxima temperatura de Cantabria

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al igual que en días anteriores, el calor se siente este viernes en el municipio de Valderredible que ha vuelto a marcar las mayores temperaturas registradas en Cantabria, con Polientes a 39 grados centígrados y Cubillo de Ebro a 37,2ºC.

Así, el mercurio de los termómetros en la primera localidad está únicamente a dos grados por debajo de la máxima nacional, que según datos actualizados a las 16.00 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se registra en Ordesa, en la provincia de Huesca, donde el calor asciende a 41,3ºC.

A nivel regional, la tercera máxima temperatura que se da a estas horas se alcanza en Fuente Dé (Camaleño), con 31,3ºC, seguido de Ramales de la Victoria con 29,8ºC y Reinosa con 29,4ºC.

Todo ello en una jornada en la que la Cantabria del Ebro vuelve a estar en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas de 36ºC, y puntualmente de 38ºC.